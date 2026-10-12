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Don Omar emociona a sus fans peruanas al confirmar que realizará gira sudamericana en el 2027: “Vayan haciendo sus arreglos”

Don Omar sorprendió al confirmar su gira 'The Last King World Tour' con una programación en Sudamérica. Países como Chile, Argentina y México están en su itinerario.

Don Omar, la estrella del reguetón, ha anunciado su gira 'The Last King World Tour' con una programación en Sudamérica para el último trimestre de 2027. Los fanáticos esperan su regreso a Perú. Foto: Instagram.
Don Omar, la estrella del reguetón, ha anunciado su gira 'The Last King World Tour' con una programación en Sudamérica para el último trimestre de 2027. Los fanáticos esperan su regreso a Perú. Foto: Instagram.
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William Omar Landrón Rivera, conocido artísticamente como Don Omar, una de las grandes estrellas del reguetón de la 'Old School', es uno de los artistas más esperados en Perú. Desde que el cantante y compositor puertorriqueño anunciara su gira mundial 'The Last King World Tour', que incluirá a varios países de Sudamérica, sus seguidores han expresado su deseo de que incluyan al país en este recorrido.

Las expectativas por el retorno de Don Omar han aumentado en las últimas horas debido a que el intérprete boricua confirmó que la gira LATAM está prevista para el último trimestre de 2027, aunque las fechas exactas y las ciudades aún están pendientes de confirmación oficial.

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Don Omar confirma gira LATAM para el 2027

Don Omar, quien en el 2025 anunció su retiro definitivo de la música, anunció que ha separado octubre, noviembre y diciembre del próximo año para realizar su gira en Sudamérica y Centroamérica. Mencionó a países como Chile, Argentina y México, que serían incluidos en su tour.

"Yo les ofrecí que antes que se terminara el mes, les iba a tener información (sobre la gira LATAM). Para la semana que viene les doy fecha concreta de cuándo comienzan las suscripciones. Ya les dije que octubre, noviembre y diciembre del 2027 es el tiempo que tengo separado para los países de Centro y Sudamérica", manifestó.

Asimismo, el cantante de temas como 'Ella y yo', 'Dile' y 'Pobre diabla' aseguró que sus seguidores "tienen tiempo suficiente" para que vayan ahorrando para las entradas a la gira que marca su retorno a los escenarios. "Vayan haciendo sus arreglos y en una semana como mucho paso por acá para decirles en qué mes y en qué ciudades voy a estar", añadió.

La última visita de Don Omar a Lima, Perú, se realizó el 3 de febrero de 2024, cuando ofreció un espectáculo en el Estadio San Marcos durante el Festival Ritual, evento en el que también participó Ozuna. Anteriormente, el reconocido cantante de reguetón había llegado a la capital peruana el 31 de octubre de 2022 para formar parte del Festival Halloween Urban Dance, que se llevó a cabo en el mismo recinto.

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