‘La noche dorada 2’ del Zein: cuándo es, donde será y cartelera completa de peleas entre influencers y streamers
'La noche dorada 2' fue confirmada por El Zein y estas son todas las peleas de boxeo que albergará, entre las que destacan las de Cañita, Zully, Piero Arenas, Kingteka y muchos más.
- Maelo Ruiz celebrará sus 40 años en el Estadio San Marcos junto a La India, Óscar D’ León, Víctor Manuelle y más artistas internacionales
- Justin Bieber se une a Shakira, Madonna y BTS para el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026
Andy Merino, más conocido como El Zein, uno de los influencers más importantes del Perú, confirmó la realización de la segunda edición de la velada de boxeo entre creadores de contenido, llamada 'La noche dorada'. Se realizará este sábado 5 de septiembre en el Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja.
El streamer también anunció la cartelera completa de combates que conformarán el evento. Destacan los nombres de Cañita, Zully, Kingteka, Piero Arenas, Pulsera, Sacha Uzumaki y Daniela Taquire, entre otros representantes de Perú. También figuran los internacionales JH y May Osorio, de Colombia, y Shelao, de Chile.
TE RECOMENDAMOS
¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE? LO QUE DICE EL MUNDO ESPIRITUAL ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: ¿Cuánto espectadores registró La Noche Dorada 2025? Logró récord de usuarios conectados en simultáneo en Perú
Cartelera completa de 'La noche dorada 2'
La pelea principal de 'La noche dorada 2' será protagonizada por Cañita, considerado el tiktoker más importante del Perú, frente al streamer JH de la Cruz. Este último viene de vencer, meses atrás, a Cristorata en una velada organizada por WestCol en Colombia. En el careo, ambos rivales prometieron dejarlo todo en el cuadrilátero.
El combate de semifondo lo disputarán el exintegrante de 'Esto es guerra' y hoy streamer en Kick, Piero Arenas, acusado de presunto abuso sexual, y el influencer chileno Shelao, quien cuenta con experiencia en el ring tras participar en 'La velada del año' 2023, organizada por Ibai.
Por el lado femenino, Zully representará a Perú en una pelea contra la colombiana May Osorio.
El resto de combates serán los siguientes:
- Kingteka vs. Bebote
- Jota Shoy (rapero) vs. El Jeque Árabe
- Sacha Uzumaki vs. Pulsera
- Daniela Taquire vs. Emetsuki
- Pepita vs. Pauchikita
PUEDES VER: Zully reaparece tras derrota ante 'La Pinky' en la Noche Dorada y señala: "Todo fue comprado"
Precio de entradas para 'La noche dorada 2'
Según información de los organizadores, las entradas para 'La noche dorada 2' podrán adquirirse a través de Ticketmaster Perú. La preventa, que finalizó el jueves 10 de julio, ofrecía precios desde:
- Tribuna alta: S/79,40
- Golden izquierda: S/230
- Zona silla de ruedas: S/184
A partir de este sábado 11 de julio, el costo de los boletos aumentará y será el siguiente:
- Tribuna alta: S/89,70
- Tribuna baja: S/161
- Golden izquierda y derecha: S/276
- Zona de silla de ruedas: S/230