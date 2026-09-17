Arcángel en Lima: así fue su gran concierto en el Estadio San Marcos junto a JKing y Maximan

La ovación recibida por JKing y Maximan reafirma su legado en el reguetón, mostrando que la audiencia peruana sigue conectada con su música icónica y de trayectoria. Fotos: difusión

La ovación recibida por JKing y Maximan reafirma su legado en el reguetón, mostrando que la audiencia peruana sigue conectada con su música icónica y de trayectoria. Fotos: difusión

El reconocido dúo puertorriqueño de reguetón JKing y Maximan volvió a demostrar la vigencia y el alcance internacional de su música tras participar como invitados especiales en el concierto de Arcángel, realizado el último sábado 12 de septiembre en el Estadio San Marcos, ante más de 45 mil asistentes. Además, los artistas preparan una gira por el Perú del 15 al 25 de octubre.

Desde su llegada al escenario, los intérpretes fueron recibidos con una entusiasta ovación que evidenció el cariño que el público mantiene por una de las duplas más representativas del género urbano. Miles de fanáticos corearon sus canciones más conocidas, haciendo de su presentación una auténtica fiesta de reguetón, perreo y trayectoria musical.

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Su participación dejó en evidencia que el legado de JKing y Maximan continúa vigente y que el Perú sigue siendo un escenario importante en su recorrido internacional. La respuesta de los asistentes no solo puso de manifiesto la popularidad de sus clásicos, sino también el interés de las nuevas generaciones por su propuesta musical.

“Queremos agradecer de corazón a nuestro hermano Arcángel por invitarnos a compartir este gran escenario en Perú. Para nosotros fue un verdadero honor acompañarlo y cantar frente a 45 mil personas en una noche tan especial. Gracias al público peruano por recibirnos con tanta euforia, amor y cariño. Escucharlos cantar nuestras canciones de principio a fin fue una emoción indescriptible. Perú siempre ha ocupado un lugar muy especial en nuestros corazones y, una vez más, nos hicieron sentir como en casa. Los queremos y esperamos regresar muy pronto”, expresó el dúo.

Los artistas JKing y Maximan volverán al Perú del 15 al 25 de octubre para realizar una gira por distintas ciudades del país, de la mano de IS2EASY Entertainment. Para obtener mayor información, los interesados pueden comunicarse al 999 375 940.