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Salsa Lima Festival 2027: fecha, hora, precios y dónde comprar entradas para ver a Oscar de León, Roberto Blades, Eddie Santiago, La India y muchos más.

Los maestros de la salsa vuelven a Perú en un concierto que tendrá dos escenarios y estará acompañado de grandes exponentes del género. Revisa la fecha, precios de las entradas y todos los detalles de su esperada presentación en el Estadio San Marcos. 


Eddie Santiago, el 'rey de la salsa sensual', regresa a Perú en el 'Salsa Lima Festival'. / Composición LR/ Instagram
Eddie Santiago, el 'rey de la salsa sensual', regresa a Perú en el 'Salsa Lima Festival'. / Composición LR/ Instagram
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Oscar León, Eddie Santiago y Roberto Blades son algunos de los nombres de los 20 artistas representantes de la salsa dura que se presentarán en el Estadio San Marcos el sábado 29 de mayo del 2027. El evento tendrá dos escenarios que permitirán que el festival no pare. 

El único festival, que puede unir a todas las generaciones, vuelve recargado con más salsa, junto a dos presentaciones sorpresas aún no reveladas y 20 artistas que serán presentados paulatinamente. 

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Eddie Santiago, el 'rey de la salsa sensual' regresa al Perú tras 13 años de ausencia

El emblema de la salsa romántica regresa a suelo peruano para deleitarnos con sus temas más conocidos como: 'Antídoto y veneno', 'Que locura enamorarme de ti', 'Mía', 'Todo empezó' e 'Insaciable'. 

El único que puede unir a todas las generaciones de los románticos de la salsa, promete darnos uno de los momentos más especiales del evento. 

Los más duros de la salsa en un solo lugar. / Composición LR/ Instagram

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¿Cuándo y dónde será el concierto del 'Salsa Lima Festival'?

El 'Salsa Lima Festival' se realizará el 29 de mayo del 2027 en el Estadio San Marcos, ubicado en Cercado de Lima. El espectáculo tendrá 20 grandes artistas de la salsa, entre los que se encuentran los maestros: Oscar de León, Roberto Blades, Eddie Santiago y La India. Asimismo, se presentarán grandes orquestas como Adolescentes y Grupo Galé. 

¿Cuánto cuestan las entradas para el 'Salsa Lima Festival'?

Los precios de las entradas para el concierto del 'Salsa Lima Festival' varían según la zona. Asimismo, también tendrás un 30% de descuento pagando con tu tarjeta BCP durante la preventa del 25, 26 y 27 de septiembre. 

¿Dónde puedo comprar las entradas para el 'Salsa Lima Festival'?

Podrás encontrar las entradas para el 'Salsa Lima Festival' a través de la web de Teleticket desde el 25 de septiembre. La etapa de preventa continuará hasta el 27 de septiembre o hasta agotar stock; posteriormente se aplicarán los precios correspondientes a la venta general. 

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