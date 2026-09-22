'Diario de silencios' llega por primera vez a Perú después de presentarse en Buenos Aires, Argentina, con una propuesta que combina teatro contemporáneo, performance y danza. La obra busca llevar al escenario aquellos pensamientos, deseos, temores y emociones que suelen permanecer en silencio, especialmente durante esas horas de la noche en las que surgen reflexiones que pocas veces se expresan en voz alta.

Dirigida por Samantha Villanueva, la puesta en escena plantea un encuentro cercano entre intérpretes y espectadores. La propuesta toma como punto de partida pensamientos reales de personas reales para construir un espacio de identificación, empatía y liberación emocional, convirtiendo la experiencia teatral en un recorrido por aquello que habitualmente permanece oculto.

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'Diario de silencios' llega al teatro peruano tras brillar en Buenos Aires

Luego de su presentación en Buenos Aires, 'Diario de silencios' aterriza en Lima bajo la producción general de Meraki Visual, integrada por Mafer Faus y Marco Dasilva. La propuesta contemporánea busca conectar con el público desde una dimensión íntima, utilizando distintos lenguajes escénicos para representar pensamientos que forman parte de la vida cotidiana.

La temporada en Perú tendrá funciones los días 22, 23 y 25 de septiembre, y 7, 14 y 15 de octubre, todas a las 8.00 p. m. El espectáculo se presentará en el Centro Cultural CAFAE-SE, ubicado en Av. Arequipa 2985, San Isidro.

Diario de silencios es la nueva apuesta del teatro contemporáneo.

La combinación de teatro, performance y movimiento permite que 'Diario de silencios' explore las emociones desde diferentes formas de expresión. Su eje está puesto en aquellas ideas y sentimientos que pueden aparecer durante la medianoche: deseos, miedos, inquietudes y confesiones que muchas veces no llegan a convertirse en palabras.

¿Quiénes conforman la obra 'Diario de silencios'?

La creación, dirección y escritura están a cargo de Samantha Villanueva, mientras que la producción general corresponde a Meraki Visual, con Mafer Faus y Marco Dasilva. El elenco actoral está integrado por Celeste Mori, Marco Dasilva, Domenica Esteves, Odette Santos, Jesús Portuguez y Karen Mayorga.

El componente de danza cuenta con Barbora Sukatschova, Ronaldo Añorga, Brunela Carpio, Silvana Oscco, Mathias Velásquez y Andrea De La Cruz, quienes forman parte del cuerpo de bailarines de esta experiencia escénica.