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Chayanne en Lima 2026: preventa, precios y cómo comprar entradas en Ticketmaster para concierto Bailemos Otra Vez Tour en el Estadio Nacional de Perú

Tras el concierto en el Estadio Nacional, Chayanne ha elegido a Lima como la única ciudad donde repetirá el show y el escenario donde bajará el telón de su gira internacional 'Bailemos otra vez'.

Chayanne regresará a Lima para cerrar su gira 'Bailemos otra vez' el 2 de diciembre en el Estadio Nacional, donde espera brindar un show inolvidable para sus seguidores.
Chayanne regresará a Lima para cerrar su gira 'Bailemos otra vez' el 2 de diciembre en el Estadio Nacional, donde espera brindar un show inolvidable para sus seguidores. | Foto: composición LR/Gemini
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Elmer Figueroa Arce, conocido artísticamente como Chayanne, confirmó su regreso a nuestro país para cerrar su gira mundial 'Bailemos otra vez'. El artista puertorriqueño se reencontrará con su legión de seguidores el próximo miércoles 2 de diciembre en el Estadio Nacional, donde justamente el 17 de julio de 2025 derrochó sensualidad, romanticismo, talento y energía.

Conocido por su energía, carisma en el escenario y coreografías, Chayanne es uno de los artistas más reconocidos del pop latino y sus seguidores en Perú esperan que interprete algunos de sus temas más exitosos, como 'Torero', 'Dejaría todo', 'Salomé' y su éxito más reciente 'Bailando Bachata', en un concierto que marcará el cierre de la gira.

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Chayanne vuelve a Lima el 2 de diciembre de 2026. Foto: difusión.

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Chayanne le dice adiós a su gira 'Bailemos otra vez' en Lima

Chayanne, conocido como el 'Papá de Latinoamérica', ha elegido a Lima como la única ciudad donde repetirá el show y el escenario donde bajará el telón de su gira internacional 'Bailemos otra vez', con la que, además de celebrar su legado musical, presenta en vivo temas de su nuevo álbum, como 'Te amo y punto' y 'Como tú y yo', que han tenido impacto en plataformas y listas de éxitos.

Cabe indicar que es la primera vez en su carrera que Chayanne regresa a un país para repetir un concierto y cerrar una gira mundial. Este retorno representa un reconocimiento al cariño, la fidelidad y la pasión de sus seguidoras peruanas, que lo han acompañado a lo largo de más de tres décadas.

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Entradas para ver a Chayanne en Lima

Las entradas para el concierto de Chayanne en el Estadio Nacional estarán disponibles a través de Ticketmaster, tanto en su sitio web como en puntos de venta físicos autorizados, para que el público pueda elegir la modalidad de compra que prefiera. Los precios van desde S/147 hasta S/595 (con descuento).

Precios para el concierto de Chayanne en Lima 2026. Foto: difusión.

Precios para el concierto de Chayanne en Lima 2026. Foto: difusión.

La preventa exclusiva se realizará los días jueves 21 y viernes 22 de mayo, con 20% de descuento con tarjetas BBVA, mientras que la venta general comenzará el sábado 23 de mayo. Los puntos de venta físicos habilitados serán Ticketmaster Wong Benavides, Ticketmaster Wong San Miguel, Ticketmaster Metro Plaza Norte y Ticketmaster Wong San Borja.

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