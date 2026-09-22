Robbie Williams en Perú 2026: horario, setlist, objetos prohibidos y lo que debes saber de sus conciertos en Arena Park 1
¡Por primera vez en Perú! Robbie Williams ofrecerá dos conciertos en Lima, donde promete cantar sus más grandes éxitos y nuevos temas. Además, contará con la presencia de una banda invitada.
Robbie Williams se presentará por primera vez en Lima con dos conciertos que ya generan expectativa entre sus seguidores. El cantante británico traerá su 'Britpop LATAM Tour 2026' al país, un espectáculo que mezcla la energía de sus clásicos con nuevas composiciones.
El escenario elegido será el Arena 1 Park, en la Costa Verde de San Miguel, donde se espera una producción de gran escala y un público multitudinario, además de la presencia de la banda The Lottery Winners como teloneros. La cita está marcada para el 23 y 24 de septiembre y promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año.
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Horarios de los conciertos de Robbie Williams en Perú
El público podrá ingresar desde la tarde en cada fecha, con un cronograma definido para garantizar el orden y la experiencia completa del show:
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- Apertura de puertas: 5.00 p. m.
- The Lottery Winners (teloneros): 7.45 p. m.
- Robbie Williams: 9.00 p. m.
Concierto de Robbie Willimas en Perú 2026: mapa de accesos. Foto: ONE ENTERTAINMENT
Setlist del tour de Robbie Williams en Latinoamérica 2026
El setlist de Robbie Williams en Colombia, país donde arrancó su gira por Latinoamérica en 2026, incluyó una selección de himnos que marcaron su carrera, además de medleys y covers que sorprendieron a la audiencia. Se espera que el repertorio se replique en Lima y otras ciudades que forman parte del itinerario del aclamado artista.
- 'Let Me Entertain You'
- 'Let Love Be Your Energy'
- 'Rock DJ'
- 'Supreme' (full version)
- 'Pretty Face'
- 'Love my Life'
- 'Sexed Up'
- 'Rocket'
- 'Betterman' / 'Strong' / 'Candy'
- 'Wonderwall'
- 'Something Beautiful'
- 'Millennium'
- 'NY NY' (piano)
- 'Advertising Space'
- 'Come Undone'
- 'Kids'
- 'She's the One'
- 'My Way'
- 'Feel'
- 'Angels'.
Objetos prohibidos en los conciertos de Robbie Williams en Perú 2026
La productora ONE Entertainment ha difundido medidas de seguridad estrictas para el ingreso al recinto. Se recomienda asistir con lo indispensable y tener las entradas digitales listas. Entre los artículos vetados figuran:
- Bolsos grandes y/o mochilas
- Equipos de fotografía y video
- Selfie stick, iPads, tablets y/o laptops
- Alimentos y bebidas
- Envases de ningún tipo
- Armas de fuego o pirotecnia
- Sillas o bancas
- Banderas con palos
- Paraguas
- Objetos punzantes o contundentes, etc.
Conciertos de Robbie Williams en Perú 2026: objetos prohibidos. Foto: ONE ENTERTAINMENT