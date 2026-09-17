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¡De la ficción a la realidad! Protagonistas de ‘La reina del flow’ emocionan con beso apasionado durante concierto en Lima

Los actores de la exitosa serie colombiana, como Carlos Torres y Carolina Ramírez, ofrecieron un recorrido musical inolvidable por las canciones emblemáticas de la producción.


‘La Reina del flow’ deslumbró a Lima con un espectáculo lleno de música y emoción, cautivando a miles de fans peruanos con su elenco oficial. Fotos: difusión
‘La Reina del flow’ deslumbró a Lima con un espectáculo lleno de música y emoción, cautivando a miles de fans peruanos con su elenco oficial. Fotos: difusión
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La magia de 'La Reina del flow' se apoderó de Lima y cautivó al público peruano con un espectáculo inolvidable protagonizado por su elenco oficial. La exitosa serie colombiana llevó la emoción de la televisión al escenario, ofreciendo una noche cargada de música, energía y grandes momentos para miles de fanáticos.

El espectáculo contó con la participación de reconocidos actores de la producción, como Carlos Torres (Charly Flow), María José Vargas (Yeimy Montoya, joven), Juan Manuel Restrepo (Pez Koi), Kevin Bury (Cris Vega), Carolina Ramírez (Yeimy Montoya), Juan Palau (Drama Key) y Jay Torres (Yoni Trejos), quienes ofrecieron un recorrido musical por las canciones más representativas de la historia.

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Una noche que emocionó a los fanáticos

La presentación reunió música en vivo, coreografías, actuaciones y una puesta en escena que permitió revivir algunas de las escenas más memorables de la serie. Los asistentes disfrutaron y corearon los temas que acompañaron las historias de Yeimy Montoya y Charly Flow, quienes sorprendieron con un beso en la boca.

Con esta presentación, 'La Reina del flow' volvió a evidenciar el vínculo que mantiene con sus seguidores alrededor del mundo, trasladando el universo de la ficción a una experiencia en directo que reúne a los amantes de la música urbana y las producciones televisivas.

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El elenco sigue recorriendo Latinoamérica

El espectáculo tiene previsto continuar su gira por distintos países de Latinoamérica durante 2026. El recorrido anunciado incluye destinos como México, Colombia, Argentina, Costa Rica y Venezuela, entre otros. Entre las fechas difundidas por LOS40 se encuentran las presentaciones en Ciudad de México, programada para el 15 de octubre, y Bogotá, prevista para el 25 de octubre.

A su paso por Lima, 'La Reina del flow' ofreció una velada llena de música, emociones y recuerdos, demostrando el cariño que el público peruano siente por una historia que sigue conquistando a sus seguidores más allá de la pantalla.

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