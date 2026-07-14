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La final del Mundial 2026 marcará un hecho histórico para la FIFA con la realización del primer espectáculo de medio tiempo en una Copa del Mundo. Inspirado en el tradicional show de la Super Bowl estadounidense, el esperado Halftime Show reunirá a estrellas internacionales como Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber en una presentación que promete convertirse en uno de los momentos más comentados del torneo.

La cita tendrá lugar el próximo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, conocido comercialmente como MetLife Stadium, escenario donde también se disputará la gran final del campeonato. El show tendrá una duración aproximada de 11 minutos y se desarrollará sobre una plataforma instalada especialmente en el terreno de juego durante el descanso del encuentro.

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Artistas confirmados en el show de medio tiempo. Foto: difusión

¿Cuándo y a qué hora se presentarán Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber?

La presentación musical se realizará durante el entretiempo de la final del Mundial 2026, por lo que su inicio dependerá directamente del término de la primera mitad del partido. De acuerdo con la programación oficial, el show comenzará pocos minutos después del final de los primeros 45 minutos del compromiso que definirá al nuevo campeón del mundo.

Los horarios estimados para el inicio del Halftime Show varían según cada país:

Final del Mundial 2026: México a las 1:45 p. m.

Final del Mundial 2026: Perú, Colombia y Ecuador a las 2:45 p. m.

Final del Mundial 2026: Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (ET) a las 3:45 p. m.

Final del Mundial 2026: Brasil y Uruguay a las 4:45 p. m.

Final del Mundial 2026: Argentina a las 5:45 p. m.

Final del Mundial 2026: España a las 9:45 p. m.

¿Cómo ver en vivo el esperado Halftime Show del Mundial 2026?

Los aficionados peruanos podrán seguir tanto la final del Mundial 2026 como el histórico espectáculo de medio tiempo a través de distintas señales de televisión y plataformas digitales.

Señal abierta

América TV (Canal 4 y 704 HD)

América Deportes (plataformas digitales)

Televisión por cable

DSports (DirecTV)

Streaming

DGO

Disney+

Paramount+

¿Qué sorpresas tendrá el show de medio tiempo de la Copa Mundial de Fútbol 2026?

Además de la presencia de Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber, la FIFA confirmó la participación de otros reconocidos artistas y figuras internacionales que formarán parte del espectáculo. Entre ellos destacan Burna Boy, Coldplay, Gustavo Dudamel y el coro PS 22 Chorus, quienes complementarán una puesta en escena diseñada especialmente para la ocasión.

Otra de las sorpresas será la participación de personajes icónicos de Plaza Sésamo y Los Muppets, quienes aparecerán durante la presentación para aportar un componente familiar y nostálgico al evento. La combinación de música, cultura y entretenimiento busca convertir el espectáculo en una celebración global que trascienda el ámbito deportivo.

El encargado de dirigir creativamente todo el show será Chris Martin, vocalista y líder de Coldplay, quien trabajó durante varios meses junto a la organización Global Citizen para desarrollar una propuesta artística centrada en la diversidad y en la capacidad del fútbol para unir culturas y generaciones alrededor del mundo.

España espera rival en la histórica final del Mundial 2026

Mientras la expectativa crece por el espectáculo musical, la final del Mundial 2026 también genera atención por lo que ocurrirá dentro del campo de juego. España se convirtió en la primera selección clasificada al partido decisivo tras imponerse por 2-0 sobre Francia en la primera semifinal del torneo.

La selección española disputará nuevamente una final mundialista después de 16 años, ya que no alcanzaba esta instancia desde Sudáfrica 2010, edición en la que consiguió el primer título de su historia. Su rival todavía no está definido y saldrá del duelo entre Argentina e Inglaterra, programado para el 15 de julio.