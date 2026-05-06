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Actriz Emilia Drago desata revuelo al anunciar a nuevo integrante de su familia junto a su esposo Diego Lombardi: “Nos pedían al hermanito”

“Nos pedían al hermanito”, expresó la querida actriz de la película ‘Asu Mare’, Emilia Drago, junto a su esposo Diego Lombardi, una noticia que en un inicio alegró a sus seguidores.

Emilia Drago y Diego Lombardi cumplirán en noviembre 12 años de matrimonio. Foto: Composición LR/Instagram.
Emilia Drago y Diego Lombardi cumplirán en noviembre 12 años de matrimonio. Foto: Composición LR/Instagram.
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Emilia Drago, recordada actriz de la saga de películas 'Asu Mare', donde interpretó a la pareja de Carlos Alcántara, y participante en múltiples producciones peruanas, sorprendió a sus seguidores al anunciar, junto a su esposo Diego Lombardi, la llegada de un nuevo integrante a la familia.

La también influencer anunció la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió un collage de tres imágenes. En la primera aparece muy sonriente junto al padre de sus dos hijos, acompañada del mensaje: “Les tenemos una noticia”. La publicación emocionó a sus seguidores en un comienzo.

Publicación de Emilia Drago y su esposo. Foto: Instagram.

Publicación de Emilia Drago y su esposo. Foto: Instagram.

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Emilia Drago muestra su barriga y anuncia a nuevo integrante

En la segunda imagen, Emilia Drago y Diego Lombardi aparecen juntos, con él sujetando la pancita de su esposa mientras ella también coloca su mano sobre su vientre. La foto estaba acompañada del mensaje: “Nuestras hijas nos pedían el hermanito”, lo que hacía pensar que las dos niñas de la actriz deseaban la llegada de un nuevo bebé.

Sin embargo, en la última instantánea, Drago y Lombardi revelaron que cumplieron el deseo de sus hijas, pero no con un embarazo, sino con la llegada de un pequeño perrito que decidieron adoptar. "¡Se los dimos! Bienvenido Leo", escribió la actriz, lo que generó risas entre sus seguidores, muchos de los cuales creyeron inicialmente que estaba embarazada.

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Emilia Drago y su esposo anunciando que adoptaron un cachorro. Foto: Instagram.

Emilia Drago y su esposo anunciando que adoptaron un cachorro. Foto: Instagram.

Emilia Drago revela que se enamoró de su esposo porque es "guapísimo"

Emilia Drago y Diego Lombardi, quien también es actor y productor de cine, se casaron en noviembre del 2014, por lo que están próximos a cumplir 12 años de matrimonio. Fruto de su relación, tienen dos hijas en común.

Durante una entrevista, la actriz fue consultada sobre qué fue lo que la enamoró de su esposo y no dudó en responder que, en un inicio, fue su físico. “Diego es guapísimo, ja, ja, ja. Me enamoró eso, obviamente, y también lo buena persona y protector que es”, señaló Emilia, de 37 años.

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