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¡Del Callao a EE.UU.! Alessandra Rivera habla de los desafíos de hacer arte en el extranjero: “Nueva York me obligó a reconstruirme como artista”

Alessandra Rivera, artista peruana del Callao, se destaca en Nueva York con su propuesta de performance, teatro musical y danza, conectando identidad cultural y experiencia migrante.


Su carrera, impulsada por una beca en la American Musical and Dramatic Academy, combina raíces latinas con su talento, llevándola a brillar en escenarios como Don’t Tell Mama.
Su carrera, impulsada por una beca en la American Musical and Dramatic Academy, combina raíces latinas con su talento, llevándola a brillar en escenarios como Don’t Tell Mama. | Fotos: difusión
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La artista peruana Alessandra Rivera, nacida en el Callao, siempre tuvo claras sus metas. Desde niña, encontró en la música, la danza y la actuación una manera auténtica de expresarse. Aunque mantiene un profundo vínculo con sus raíces, desde joven soñó con construir una carrera más allá del Perú. Su formación y sensibilidad artística estuvieron guiadas desde sus inicios por una vocación firme, que marcó su desarrollo personal y profesional.

Pese a su juventud, Alessandra Rivera ha logrado abrirse paso en Nueva York, ciudad en la que continúa fortaleciendo su proyección internacional. Su propuesta artística combina performance, teatro musical, danza y creación escénica, con un enfoque estrechamente relacionado con la experiencia migrante y la identidad cultural latinoamericana.

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Los momentos claroscuros de Alessandra Rivera

Durante la pandemia, su vínculo con el arte se consolidó como un eje central de su desarrollo personal y profesional. "Dejó de ser una elección para transformarse en un eje vital. En el escenario encuentro una forma de procesar lo que no siempre puede decirse en palabras", sostiene.

Su carrera, impulsada por una beca en la American Musical and Dramatic Academy, combina raíces latinas con su talento, llevándola a brillar en escenarios como Don’t Tell Mama.

Su carrera, impulsada por una beca en la American Musical and Dramatic Academy, combina raíces latinas con su talento, llevándola a brillar en escenarios como Don’t Tell Mama.

La historia de la artista multidisciplinaria también está marcada por una experiencia personal decisiva: la enfermedad crónica de su madre, situación que influyó en su relación con el tiempo, el cuidado y la memoria, elementos que atraviesan actualmente su trabajo escénico. En 2025, su madre falleció, lo que marcó un punto de inflexión en su vida personal y artística. "La promesa que le hice fue mi impulso para seguir adelante", señala.

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Alessandra Rivera y el desafío de hacer arte en Estados Unidos

Gracias a una beca, Alessandra Rivera logró estudiar en la American Musical and Dramatic Academy (AMDA) de Nueva York a través del programa Performing Arts dirigido por Stephanie Cayo. Desde su llegada a Estados Unidos, ha desarrollado su carrera en espacios de performance y cabaret como Don’t Tell Mama y The Reverie Room, construyendo un lenguaje escénico bilingüe con fuerte presencia latina.

"Nueva York me obligó a reconstruirme como artista y como persona", afirma Rivera, quien sorprendió con su interpretación de 'Inmortal', del musical peruano La Mariscala, llevando repertorio nacional a la escena neoyorquina.

En paralelo, forma parte de la compañía de danza Rumbamena, dirigida por la artista peruana Ximena Salgado, donde explora reinterpretaciones de danzas latinas desde el movimiento y la teatralidad escénica.

En la actualidad, Alessandra Rivera integra una generación de artistas peruanos que desarrollan sus carreras desde la migración y la identidad, tendiendo puentes entre el Perú y los escenarios de Nueva York.

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