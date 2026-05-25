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Banda uruguaya No Te Va Gustar en Perú 2026: cuándo es, dónde será y cómo comprar entradas

No Te Va Gustar tocará sus grandes éxitos, como 'Chau' y 'Tan lejos', en un show vibrante, lleno de energía, luces impactantes y una conexión especial con sus seguidores.


Este miércoles 27 de mayo, la banda uruguaya No Te Va Gustar se presenta en el Centro de Convenciones Leguía de Lima, prometiendo una noche explosiva para los fans del rock latinoamericano.
Este miércoles 27 de mayo, la banda uruguaya No Te Va Gustar se presenta en el Centro de Convenciones Leguía de Lima, prometiendo una noche explosiva para los fans del rock latinoamericano.
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Este miércoles 27 de mayo llega a Lima la banda uruguaya No Te Va Gustar para ofrecer un esperado concierto en el Centro de Convenciones Leguía (avenida Arequipa 834), en una noche que promete convertirse en uno de los encuentros más emotivos del año para los amantes del rock latinoamericano. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster y, según la empresa productora, están a punto de agotarse.

Desde el anuncio oficial del concierto de No Te Va Gustar en Lima, miles de fans comenzaron a reaccionar en redes sociales con mensajes de emoción, recuerdos y expectativa por volver a encontrarse con una de las agrupaciones más queridas y respetadas de la música en español.

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No Te Va Gustar tocará sus éxitos en Lima

Con una carrera consolidada y una discografía marcada por canciones que han acompañado a distintas generaciones, No Te Va Gustar llegará a Lima con un setlist repleto de clásicos que el público cantará de inicio a fin. Éxitos como 'Chau', 'Verte reír', 'A las nueve' y 'Tan lejos' serán parte de una velada cargada de emoción, fuerza musical y una conexión especial entre la banda y sus seguidores.

El show en el Centro de Convenciones Leguía, en pleno Centro de Lima, tendrá una puesta en escena de alto nivel, con luces impactantes y una propuesta sonora pensada para que los asistentes disfruten cada momento con intensidad. La expectativa entre los fanáticos ya anticipa una jornada inolvidable, en la que la música, la energía y la emoción serán protagonistas.

El acelerado ritmo de venta de entradas en Ticketmaster confirma el gran momento que atraviesa la agrupación en Latinoamérica. Gracias a la masiva respuesta del público peruano, el concierto está muy cerca de agotar localidades y se perfila como uno de los eventos musicales más esperados de la temporada. La banda, además, ha agradecido el apoyo constante de sus fans en Perú, que han seguido su trayectoria durante años y continúan respondiendo con entusiasmo a cada anuncio.

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