Shakira logra récord histórico en Copacabana

ace no mucho, los fans de Shakira despedían la gira más exitosa de la cantante colombiana. Las mujeres ya no lloran, nombre que se desprendía de la canción que grabó con Bizarrap, había sido un tour con el que llenó estadios del mundo, cumpliendo, incluso, 13 fechas en Ciudad de México y logró romper el récord Guinness con el cintillo de la latina más taquillera de la historia.

“Yo creo que ha sido un proceso de sanación para mí y para muchas personas — no solo mujeres, hombres también. Creo que juntos hemos aprendido que de las caídas se aprende, y que juntos sanamos cuando nos acompañamos mutuamente”, declaró a Billboard tras sus conciertos en México.

Al ser anunciada como la artista de este año en el formato de conciertos gratuitos de la playa Copacabana (primero fue Madonna en 2024 y luego Lady Gaga en 2025), Río de Janeiro se preparaba para recibir a visitantes de todo el mundo. Según cifras oficiales, la presencia de Shakira atrajo a más de 2 millones de personas como público.

“La ciudad se convirtió en epicentro de peregrinación musical para seguidores provenientes de América Latina, Europa y Estados Unidos. El impacto económico fue significativo: el concierto generó alrededor de 800 millones de reales (aproximadamente 160 millones de dólares) para la economía de la ciudad, superando ampliamente los registros de eventos anteriores”, señalan desde el área de prensa de la cantante en Colombia.

Shakira cantó en un escenario que tuvo una plataforma de 1.500 metros cuadrados y una pasarela de 25 metros. A lo largo de la extensión de la playa, la multitud podía verla también a través de los 680 m2 de pantallas LED. El sonido lo distribuyeron con 16 torres de sonido. “Se construyó el escenario más grande en la historia de este tipo de eventos en la ciudad”, comenta.

La producción no estuvo libre de emergencias. A mediados de abril, las autoridades hallaron un artefacto explosivo en Copacabana y el escuadrón antibombas intervino la zona. Luego, unos días antes del concierto, un trabajador falleció durante el montaje del escenario. Shakira se pronunció acerca de la tragedia. “Estoy profundamente entristecida por la familia, los amigos y los compañeros de Gabriel de Jesus Firmino, un trabajador local que perdió la vida en el lugar. Mi corazón está con sus seres queridos”.

Una multitud

El concierto fue una continuación de Las mujeres ya no lloran. Como en sus presentaciones en Perú, tuvo un setlist con el cual repasó sus treinta años de carrera y habló con el público de lo que significaba a nivel personal la gira, concebida a partir de un disco del mismo nombre con el que hizo catarsis del fin de su relación con Gerard Piqué. En Río de Janeiro, Shakira habló en portugués y le dedicó el show a las madres solteras. “Yo soy una de ellas”.

La fiesta se vivió desde temprano cerca al escenario montado frente al Copacabana Palace. La playa lucía abarrotada por los fans y por el comercio. Además del club de fans en Brasil, llegaron los clubes de Argentina, Chile, Colombia, Italia, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos.

Quizá por eso, aunque la colombiana llegó con una hora de retraso, fue rápidamente perdonada. “No puedo creer que estoy aquí con ustedes, y pensar que llegué aquí cuando tenía 18 años, soñando en cantar para ustedes, y ahora mira esto, ¡mira esto!”.

Shakira tuvo invitados. Con Veloso y Bethânia cantó clásicos como O leãozinho y O que é o que é?. Por su parte, con Ivete Sangalo interpretó País tropical y con Anitta interpretó Choka Choka. En el escenario, la colombiana también dio pasos de samba acompañada de los percusionistas de la escuela de Unidos da Tijuca.

En febrero, Roberta Werner, directora ejecutiva de Visit Río, nos decía: “La presencia de Shakira tiene un simbolismo importante para América Latina. Se trata de una artista global, pero con una fuerte identidad regional, lo que amplía la conexión con públicos de diferentes países”. De hecho, el show de la colombiana superó en asistencia al de Madonna y se estima que también ha superado el récord de 2.1 millones de personas que convocó Lady Gaga.