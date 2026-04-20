Carmen Villalobos, reconocida por su papel en la exitosa serie 'Sin senos sí hay paraíso', rompió su silencio tras el trágico ataque ocurrido durante las grabaciones de la producción, en el que perdieron la vida dos integrantes del equipo. A través de sus redes sociales, la actriz reveló la identidad del segundo fallecido y compartió mensajes de despedida a las dos víctimas del atentado.

“Él era Henry, conductor de un camión de producciones… su historia también merece ser contada”, expresó la conductora de 'Top Chef VIP' en sus historias de Instagram, destacando la labor de quienes trabajan detrás de cámaras. El hecho ocurrió el sábado 18 de abril en el sector de Los Laches, en Santa Fe, donde el equipo se encontraba realizando grabaciones.

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Mensaje de Carmen Villalobos. Foto: Instagram

¿Quién es el segundo integrante fallecido en grabación de 'Sin senos sí hay paraíso'?

La intérprete de Catalina Santana en 'Sin senos sí hay paraíso' confirmó que el segundo fallecido no pertenecía al elenco actoral, sino al equipo técnico de la producción. Se trata de Henry Alberto Benavidez Cárdenas, de 45 años, quien se desempeñaba como conductor de un camión de producción.

En su mensaje, la actriz de 42 años resaltó la importancia de su labor, calificándolo como uno de los “invisibles” del set. “Se levantaba todos los días dos horas antes que el resto del crew para tener el camión listo… enfrentando riesgos que pocos dimensionan, solo para que cada jornada saliera adelante”, escribió.

Asimismo, Villalobos destacó el rol de los conductores dentro de la industria audiovisual, describiéndolos como un “gremio silencioso e invisible, pero lleno de personas increíbles”, que cumplen una función clave para que las grabaciones se realicen con éxito. “Gracias a ti, Henry. Descansa en paz”, añadió en su despedida.

Carmen Villalobos dedica premio a integrantes fallecidos en rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso'

El mismo día en que ocurrió el ataque, la actriz fue reconocida en los Premios India Catalina 2026, en el que obtuvo los galardones a actriz favorita del público y mejor actriz por la serie 'La huésped'. En medio de la ceremonia, la actriz dedicó sus premios a sus compañeros fallecidos. “Hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy. Mi pensamiento, mi corazón, mi energía están con las familias de mis compañeros de producción”, expresó entre lágrimas.

En videos difundidos en redes sociales, la artista reconoció la labor de sus compañeros al dedicarles el premio que ganó en la noche de premios: “Esto, chicos, aunque no fueron parte de este proyecto de 'La huesped', se los dedicó de aquí hasta el cielo. Gracias, mami. Sobre todo, gracias, Dios”,