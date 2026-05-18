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Sin Bandera Perú 2027: fecha, precios, venta y cómo comprar entradas en Teleticket para ‘Escenas Tour’ en Costa 21

Leonel García y Noel Schajris prometen una noche de nostalgia y emoción en Lima, donde interpretarán temas icónicos como ‘Kilómetros’ y ‘Mientes tan bien’ para sus fieles seguidores.


Sin Bandera vuelve a Lima el 6 de marzo de 2027 para cerrar su gira ‘Escenas Tour’. Leonel García y Noel Schajris cantarán sus grandes éxitos en Costa 21. Foto: difusión.
Sin Bandera vuelve a Lima el 6 de marzo de 2027 para cerrar su gira ‘Escenas Tour’. Leonel García y Noel Schajris cantarán sus grandes éxitos en Costa 21. Foto: difusión. | Foto: difusión.
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No han pasado ni dos meses del último concierto de Sin Bandera en Lima y el dúo romántico ya confirmó su próximo espectáculo en nuestro país. Este lunes 18 de mayo se anunció que Leonel García y Noel Schajris volverán al Perú en 2027 para ofrecer un show especial que marca el cierre de su aclamada gira ‘Escenas Tour’. Las entradas se podrán adquirir desde este jueves 21 de mayo.

Tal y como lo habían adelantado en el último concierto de Sin Bandera en Lima, Leonel García y Noel Schajris volverán al Perú para interpretar todos los éxitos que han marcado su carrera y los han convertido en el dúo romántico por excelencia. Este evento está programado para el próximo 6 de marzo de 2027 en Costa 21, en San Miguel.

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Sin Bandera regresa a Lima en 2027

El reconocido dúo Sin Bandera llega al Perú para reencontrarse con sus miles de seguidores y cantar todos sus éxitos, como ‘Kilómetros’, ‘Entra en mi vida’, ‘Mientes tan bien’, ‘Que lloro’, ‘Sirena’, ‘Suelta mi mano’, ‘Y llegaste tú’ y ‘Te vi venir’, temas que ya son clásicos de la balada pop en español y acompañan a distintas generaciones.

‘Escenas Tour’ se consolida como una de las giras más destacadas de la carrera de Sin Bandera y recibe elogios de la prensa internacional por la conexión emocional que logra con el público en cada presentación. Diversos medios especializados resaltan la calidad interpretativa del dúo y el recorrido musical que realiza a través de canciones emblemáticas que se mantienen vigentes en el corazón de sus fanáticos.

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Entradas para Sin Bandera en 2027

Leonel García y Noel Schajris se volverán a presentar en Lima, un año después de su show en Costa 21, el pasado 28 de marzo. Las entradas se venden a través de Teleticket y la preventa exclusiva para clientes de Interbank inicia el jueves 21 y el viernes 22 de mayo, desde las 10.00 a. m., con hasta 15% de descuento.

Con este esperado concierto en Lima, Leonel y Noel celebran junto con el público peruano una historia musical que continúa vigente y que promete una noche cargada de nostalgia, emoción y grandes éxitos.

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