El Festival Andino Latinoamericano celebra su octava edición el 23 de mayo en el Coliseo Dibós, San Borja, con grandes artistas del género andino. Foto: composición LR/difusión | Foto: composición LR/difusión

El Festival Andino Latinoamericano celebra su octava edición el 23 de mayo en el Coliseo Dibós, San Borja, con grandes artistas del género andino. Foto: composición LR/difusión | Foto: composición LR/difusión

¡Lo mejor del género en un mismo escenario! A pedido de los miles de fanáticos de la música nacional, el Festival Andino Latinoamericano regresa en su octava edición, pero esta vez será diferente, ya que el concierto ya no se realizará en el clásico anfiteatro del Parque de la Exposición, sino en un escenario nuevo y diferente como el del Coliseo Dibós, ubicado en San Borja.

La nueva edición del Festival Andino Latinoamericano contará con los máximos exponentes nacionales del género, quienes estarán en un mismo escenario ofreciendo lo mejor de su música. Cabe precisar que el esperado concierto se llevará a cabo el próximo sábado 23 de mayo, desde las 2.00 de la tarde. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma de Ticketmaster.

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Artistas de la música andina se juntarán en el Coliseo Dibós

¡Por primera vez juntos! Figuras como Amaranta, William Luna, Raíces D’ Jauja, Max Castro, Nayda Gutiérrez, Los Shapis, Surandino, Porfirio Ayvar y Marco Antonio llegan al Coliseo Dibós para deleitar con lo mejor de su repertorio y hacer bailar a su gran legión de seguidores, en un concierto que promete convertirse en una noche inolvidable.

Las entradas para el concierto con lo mejor de la música nacional ya están disponibles en Ticketmaster. Foto: difusión

“Será un gran espectáculo que el público podrá disfrutar de principio a fin. Me siento feliz de compartir escenario con mis hermanos artistas, a quienes respeto mucho por la gran trayectoria que tienen. De mi parte, estoy alistando lo mejor de mi repertorio para que los amantes de mi música no dejen de bailar y cantar”, manifestó Max Castro, uno de los artistas más recurrentes del Festival Andino Latinoamericano.

Por su parte, la reconocida cantante Karina Benites, líder del grupo Amaranta, no dudó en invitar al público a que no se pierda ese gran show musical, ya que se trata de un evento de gran calidad musical y que difícilmente se vuelva a repetir.

“No cabe duda que se trata de un show musical con los mejores exponentes de la música andina. Por eso, los invito este 23 de mayo a que nos acompañen y que puedan disfrutar de nuestro arte a través de la música”, acotó la intérprete de temas como ‘Malo tu corazón’, ‘Decías que me querías’ y ‘Mix tunantada’.