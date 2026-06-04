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¡Rumbo a la internacionalización! La Compañía de Teatro Físico llevará a Estados Unidos la premiada obra ‘Los regalos’

La Compañía de Teatro Físico (CTF) de Perú celebra 13 años y dará el salto internacional en 2026, participando en festivales como el Physical Theater Festival Chicago y el BorderLight Theatre Festival en Cleveland.


La Compañía de Teatro Físico retoma la internacionalización con su participación en el Physical Theater Festival Chicago 2026 y en el BorderLight Theatre Festival 2026.
La Compañía de Teatro Físico retoma la internacionalización con su participación en el Physical Theater Festival Chicago 2026 y en el BorderLight Theatre Festival 2026. | Foto: difusión
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La Compañía de Teatro Físico (CTF), grupo peruano que acaba de cumplir sus primeros 13 años de trayectoria en nuestra ciudad, sigue en busca de la internacionalización con su participación en el Physical Theater Festival Chicago 2026, que se realizará en junio, y en el BorderLight Theatre Festival 2026 en Cleveland, programado para julio del 2026; dos plataformas relevantes para las artes escénicas contemporáneas en Estados Unidos.

La Compañía de Teatro Físico realizará durante junio y julio del 2026 una gira por Estados Unidos con su obra 'Los regalos'. La compañía se presentará con cuatro funciones del 4 al 6 de junio en The Dance Center de Columbia College Chicago, en el marco de la edición número 13 del Physical Theater Festival Chicago; y con dos funciones el 10 y 11 de julio en el Westfield Studio Theatre, en el marco de la séptima edición del BorderLight Theatre Festival en Cleveland.

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La Compañía de Teatro Físico lleva 'Los regalos' a Estados Unidos

'Los regalos' es una de las obras más emblemáticas de la compañía. A través del teatro físico, las máscaras completas, el humor y el melodrama, la pieza aborda temas vinculados a la paternidad, la masculinidad y la violencia aprendida.

La obra ha recibido el Premio del Público y una Mención del Jurado en el Festival Arena de Erlangen, Alemania, en el 2016; además del Premio Florencio a Mejor Obra Extranjera en Uruguay en el 2017.

Fundada en 2013, la Compañía de Teatro Físico (CTF) es una organización peruana dedicada a la creación escénica contemporánea desde el lenguaje del cuerpo, integrando teatro, danza y circo. Su trabajo combina teatro físico, clown, melodrama, máscaras y creación colectiva, y desarrolla espectáculos con una fuerte dimensión visual y una vocación de circulación internacional.

Actualmente, la compañía tiene su sede en Barranco, donde desarrolla sus actividades artísticas, pedagógicas y de investigación, además de colaborar con proyectos teatrales y audiovisuales desde el diseño de movimiento y el entrenamiento corporal.

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