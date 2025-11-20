De La Ghetto regresa a Perú el 13 de diciembre para un concierto en el Coliseo Dibós, donde presentará su nuevo álbum 'Starlight' y sus grandes éxitos. Foto: difusión. | Foto: difusión.

De La Ghetto, una de las voces más influyentes y respetadas del reggaetón a nivel mundial, regresará al Perú para reencontrarse con sus fans peruanos en un espectáculo, el cual está programado para el próximo 13 de diciembre. En este evento, que se realizará en el Coliseo Dibós, el artista estadounidense presentará oficialmente su nuevo álbum ‘Starlight’, en un concierto que promete marcar un antes y un después en la producción de espectáculos en vivo.

Con ‘Starlight’, el artista de 41 años espera mostrar su lado más innovador. El álbum mezcla nuevas propuestas sonoras con la esencia que ha definido su identidad musical. Además de presentar sus nuevas canciones, el show organizado por Evolution Concerts incluirá un repaso por sus grandes éxitos, garantizando una noche explosiva e inolvidable para los fanáticos del género urbano. Las entradas estarán disponibles desde el viernes 21 de noviembre a través de Teleticket, con un 20% de descuento con cualquier medio de pago y por tiempo limitado.

Entradas para el concierto de De La Guetto en Lima. Foto: difusión.

Por primera vez en Perú, el Coliseo Eduardo Dibós se convertirá en un escenario 360° completamente inmersivo, brindando al público la posibilidad de disfrutar el concierto desde todos los ángulos. Esta innovadora puesta en escena permitirá que los asistentes se conecten con la música, las luces y la energía del show de una forma envolvente. Este evento marcará un nuevo hito en la carrera de De La Ghetto, reconocido como uno de los pioneros del reggaetón moderno.

¿Cómo construyó su fama De La Ghetto?



El artista alcanzó la fama a mediados de los años 2000 como parte del dúo Arcángel & De La Ghetto, responsables de clásicos como ‘Sorpresa’, ‘Fanática sensual’ y ‘Más que ayer’, canciones que marcaron a toda una generación. Desde entonces, ha consolidado su lugar en la escena urbana con una propuesta musical que fusiona reggaetón, trap latino, R&B y dancehall, destacando por su voz única y estilo versátil.

A lo largo de su trayectoria, De La Ghetto ha trabajado con íconos del género como Daddy Yankee, J Balvin, Bad Bunny, Wisin & Yandel, Nicky Jam, Zion & Lennox, Sech, entre otros, acumulando millones de reproducciones y consolidando su proyección internacional. Con múltiples premios, nominaciones y una comunidad de fans en constante crecimiento, se mantiene como una de las figuras más respetadas y auténticas del movimiento urbano.