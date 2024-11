Magaly Medina no aguantó más las acusaciones en su contra y las de su esposo, Alfredo Zambrano, sobre los supuestos favores que habrían recibido de Andrés Hurtado 'Chibolín' y la estrecha relación de amistad que mantenían con él. Por esa razón, La presentadora de 61 años sorprendió a sus seguidores al publicar un sorpresivo video en su cuenta de TikTok, donde reveló el verdadero origen de su fortuna.

Con su estilo directo y sin filtros, Magaly Medina respondió a las críticas que la rodean, enfrentando de manera tajante los rumores que la vinculan con actividades ilícitas.

“¿Qué mi plata lo consigo con métodos turbios?”

En un reciente video, la polémica conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ se muestra adornando una bandeja de Navidad y rápidamente deja claro de qué tratará el contenido de su video. Con un estilo duro, aprovechó la ocasión para enviar un fuerte mensaje a sus detractores, aquellos que la critican y cuestionan por la fortuna que ha logrado a lo largo de su carrera.

"Estoy invadida con el espíritu de la Navidad. Yo desde noviembre comienzo y es hora de aclarar un par de punto. Hay gente que últimamente está queriendo tirarme un barro, que yo soy una integrante de una organización criminal que mi plata la consigo por métodos turbios, que en vez de lavar ropa estoy lavando no sé qué. Yo creo que es gente que desconoce mi carrera, toda la vida he criticado a la gente que ha llegado a donde está, que en la televisión ha conseguido logros por métodos no tan santos", contó al principio Magaly, con un tono de voz molesto.

Magaly Medina contestó con todo a sus críticos. Foto: Tiktok.

Magaly Medina revela el origen de su fortuna

En su mensaje, que dura 2 minutos y 25 segundos, Magaly Medina detalló el verdadero origen de su fortuna.

“A mí me pueden voltear, revisar de pies a cabeza y siempre van a encontrar que lo que muestro y aquello que llaman mis signos exteriores de riqueza, me los he ganado con el sudor de mi frente, trabajando decentemente. Desde que soy una pata en el suelo, hasta el día de hoy nunca he hecho nada a cambio de algo. Si alguien me ha regalado un par de carteras, hubo una época hasta en la que me regalaban joyas, nadie ha comprado mi conciencia", sentenció Magaly Medina, revelando que, gracias a sus 27 años de trabajo en la televisión, ha logrado alcanzar una buena calidad de vida.

“Yo uso lo que me compro a mí no me vas a comprar con un par de zapatitos. Mi conciencia nunca ha estado en venta. Yo me paro enfrente de una cámara de televisión con la conciencia bien tranquila. A mí me podrán decir de todo, pero corrupta jamás. Los reto a cualquiera que se llene la boca de estupideces que me diga a mí eso, demuéstrenmelo. Y sigo teniendo la autoridad moral para pararme enfrente de una cámara y decirle a los demás lo que pienso de ellos. Así que no se desgasten tratando de echarme barro cuando mi carrera está bien limpia. ¿Ustedes podrán decir lo mismo?”, cerró la llamada 'urraca'.