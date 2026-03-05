HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Conciertos por el Día de la Mujer 2026: a qué hora y dónde se presentan La Bella Luz, Pamela Franco, Susan Ochoa, Amor Rebelde y otros artistas este 8 de marzo

Susan Ochoa, Pamela Franco y grupos como Caribeños de Guadalupe y Armonía 10 brindarán espectáculos en Lima para festejar esta fecha especial para la mujer.

Este 8 de marzo se celebrará el Día de la Mujer con diversas actividades, desde conciertos hasta festivales culturales, en reconocimiento al papel de la mujer en la sociedad.
Foto: composición LR

Este domingo 8 de marzo se conmemora una vez más el Día de la Mujer. Mientras algunos aprovechan para reflexionar sobre esta fecha ysobre el papel de la mujer en la sociedad, otros prefieren celebrarlo con fiestas, conciertos, exposiciones y diversas actividades. Por eso, acá compartimos una agenda de eventos para este fin de semana.

lr.pe

Conciertos previos al Día de la Mujer 

La cantautora peruana Susan Ochoa sigue trabajando para seguir consolidando su carrera musical con temas propios. Por eso, se mostró feliz por el lanzamiento de ‘Reina’, canción que cantará en vivo por primera vez en el Teatro de Plaza Norte, donde rendirá un homenaje a la mujer por su día. El show está programado para este sábado 7 de marzo a partir de las 8:00 p.m. y las entradas están a la venta en Teleticket desde S/89.

Pamela Franco, quien tiene planes de matrimonio con Christian Cueva, continúa con su carrera como cantante y este sábado 7 de marzo, a partir de las 9:00 p.m., llegará a 3 Regiones (Calle 1 Mz. A-Lt. 26-27, al costado de Megaplaza, en Independencia), donde se reencontrará con su público para vivir una noche espectacular con la mejor cumbia en vivo y para celebrar la previa del Día de la Mujer. Las entradas están a la venta en Vaope a solo S/20.

Caribeños de Guadalupe, Leslie Shaw, Armonía 10 y Amor Rebelde se juntarán este sábado 7 de marzo, a partir de las 8:00 p.m., para celebrar el Día de la Mujer en El Huaralino Internacional (Ovalo El Naranjal - Panamericana Norte 39, Los Olivos) en una noche que promete hacer bailar a los asistentes. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/60.

San Juan de Lurigancho no se queda atrás y también celebrará el Día de la Mujer con diversos eventos. Uno de ellos se realizará en la Discoteca Mr. Big (Parad. 4 Av. Wiese - SJL), donde hombres y mujeres podrán bailar y beber al ritmo de las canciones de Carlos Miguel & Orquesta, que promete un show exclusivo lleno de romanticismo, música en vivo y muchas sorpresas. Este evento está programado para este sábado 07 de marzo a partir de las 9:00 p.m.

Carlos Miguel ofrecerá Serenata a la Mujer en San Juan de Lurigancho. Foto: Facebook.

Carlos Miguel ofrecerá Serenata a la Mujer en San Juan de Lurigancho. Foto: Facebook.

lr.pe

Conciertos para rendir homenaje a la mujer en su día 

Los imitadores de José José (Carlos Burga), Pedro Infante (Jesús Zavaleta) y Dyango (Bryan Guarniz) unirán sus voces este domingo 8 de marzo en Teatro Plaza Norte para sumarse a las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer. Los artistas que se han hecho famosos en 'Yo soy' buscarán alegrar al público en una noche mágica llena de nostalgia y romance. Las entradas están disponibles en Ticketmaster Perú y habrá descuento del 30% para las mujeres con el código MUJER30.

Las Estrellas de la Cumbia, el grupo que ha ganado notoriedad en los últimos meses, y La Bella Luz interpretarán lo mejor de su repertorio este domingo 8 de marzo, a partir de la 1:00 p.m. en El Remanso (Av. Trapiche Km 4.5, Comas), como parte de las celebraciones por el Día de la Mujer. Las entradas para ver a las orquestas de cumbia están a la venta en Vaope desde S/30.

Este domingo 8 de marzo se celebrará el ‘Killa Fest’, un festival cultural andino que busca rendir tributo a la música tradicional y reconocer el valioso aporte de la mujer en la historia del folclore peruano. El evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones Maracaná, donde el público podrá disfrutar de una jornada especial junto a destacadas artistas como Amanda Portales, Flor Sinqueña y Nayda Gutiérrez. Las entradas ya se encuentran disponibles en Ticketmaster, con precios desde S/77.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025