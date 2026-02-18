HOYSuscripcion LR Focus

Yahaira Plasencia se defiende tras duras críticas por baja asistencia en show de EE. UU.: "Feliz con mi trabajo"

La salsera dejó un picante mensaje en redes, y usuarios señalaron que fue una respuesta a Magaly Medina, quien cuestionó el poco público durante su concierto en Virginia. 

Plasencia respondió fuerte a cuestionamientos por su convocatoria en Estados Unidos. Foto: Composición LR/ATV
No se quedó callada. Yahaira Plasencia salió al frente para defenderse de la lluvia de críticas luego de que uno de sus conciertos en Estados Unidos tuviera baja asistencia del público. La cantante reaccionó a través de sus redes, donde dedicó un potente mensaje como respuesta a los cuestionamientos que pusieron en duda su nivel de acogida como artista.

"Yo feliz con mi trabajo, tú preocúpate en el fracaso de tu rating", escribió Plasencia en su historia de Instagram que mostraba un video del público disfrutando y grabándola en uno de sus shows en el país norteamericano. La picante respuesta de la salsera se dio luego de que Magaly Medina criticara duramente en su programa en vivo la baja asistencia de su presentación en Virginia, estado de EE. UU.

Mensaje de Yahaira Plasencia en Instagram.

Yahaira Plasencia responde a las críticas por show en EE. UU.

Como se recuerda, el programa 'Magaly TV, la firme' difundió hace poco imágenes de uno de los locales en donde se presentó Yahaira, las cuales mostraban poca presencia de asistentes. Ante ello, la popular 'Urraca' despotricó contra el show, y además, puso en duda la calidad de acogida de la salsera peruana en EE. UU.

"Se presentó allá y miren, había poquísima gente. Cuatro gatos en Virginia, cuatro gatos. Y no podemos decir que ahí no hay peruanos. (...) Si la gente quiere escucharte cantar, bailar al ritmo de tus canciones, pues compra sus entradas", sostuvo.

Usuarios sostienen que mensaje fue para Magaly Medina

En dicho contexto, usuarios en la redes sociales señalaron que la respuesta de Plasencia estuvo dirigido a la conductora de TV, quien ha mencionado que tiene inconvenientes para levantar más su rating. Además, son conocidas las discrepancias entre ambas, pues anteriormente Medina tuvo fuertes calificativos hacia la cantante y esta amenazó con interponerle una demanda.

"Qué bueno que se defienda, éxitos Yaha", "Buena respuesta Yahaira", "Bien dicho Plasencia", "Tan cierto, cuatro puntos", fueron alguno de los comentarios que pusieron.

