El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 incluyó en su cuarta noche un homenaje a Selena Quintanilla, la icónica 'Reina del Tex-Mex' que falleció tempranamente, a los 23 años, tras ser disparada por Yolanda Saldívar en 1995. La producción buscaba rendir tributo a su legado con una puesta en escena que mezcló distintos géneros musicales y voces. El público en la Quinta Vergara recibió con entusiasmo la iniciativa, pero la reacción de un familiar de la cantante fue diametralmente opuesta.

A.B. Quintanilla, hermano de Selena y productor musical de gran parte de su carrera, utilizó sus redes sociales para manifestar su indignación. Sus palabras no solo cuestionaron la calidad del homenaje, sino que también arremetieron contra los intérpretes que estuvieron detrás de este.

Hermano de Selena indignado por homenaje en Viña del Mar 2026

El productor no se guardó nada al referirse al tributo realizado en Viña. "Si vas a hacer un tributo a un ícono como Selena, ¡por favor, no destruyas su arte con música que suena peor que una pista de karaoke y cantantes cantando clásicos como ópera! ¡No es un homenaje, sino una falta de respeto a un arte hermoso! ¡Como creador de este arte, me siento mal del estómago con el mal trabajo que hicieron!", escribió a la organización del festival en un mensaje que rápidamente se viralizó.

A.B. Quintanilla criticó especialmente la mezcla de estilos, destacando en particular un fragmento de 'Amor prohibido' en la voz del joven artista chileno-italiano Enzo Ferrada. Su postura generó un intenso debate en redes sociales, donde muchos seguidores señalaron que se trataba de un gesto de reconocimiento y cariño hacia la leyenda que marcó a toda una generación.

¿Quiénes estuvieron a cargo del homenaje a Selena en Viña del Mar 2026?

El tributo fue encabezado por la soprano chilena y presidenta del jurado, Verónica Villarroel, quien aportó su registro lírico en una versión adaptada del clásico 'Como la flor'. Junto a ella participó Enzo Ferrada a cargo de 'Amor prohibido', además de artistas de la competencia internacional y folclórica del festival en versiones de 'Bidi Bidi Bom Bom', 'Baila esta cumbia' y 'Dreaming of You'. La puesta en escena incluyó visuales inspirados en la cantante y en la década de 1990, así como un ensamble coral que buscaba dar solemnidad al momento.

La producción apostó por una fusión entre ópera y cumbia, un experimento que sorprendió al público presente. Sin embargo, esa misma mezcla fue el punto más cuestionado por A.B. Quintanilla, quien consideró que la reinterpretación desvirtuaba la esencia de las canciones originales de la icónica Selena.