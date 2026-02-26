Este sábado 28 de marzo, el festival 'Una noche en Perú' reúne a artistas nacionales e internacionales en el Centro Cultural Deportivo Lima. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

Artistas nacionales e internacionales se unirán este sábado 28 de marzo para ser parte de ‘Una noche en Perú’, el festival que promete sacudir el Centro Cultural Deportivo Lima de Chorrillos con un cartel de lujo. Entre los artistas confirmaron figuran Los Mirlos y el ícono del rock nacional, Toño Jáuregui.

A través de una conferencia de prensa realizada en el Hotel Dazzler, se reveló que bandas de Chile y Argentina se sumarán al festival ‘Una noche en Perú’. La mesa de honor, integrada por el legendario Jorge Rodríguez Grández de Los Mirlos y por Toño Jáuregui, junto al promotor Pol Liza, destacó la importancia de este intercambio cultural.

“Es un honor compartir escenario con bandas tan influyentes de Argentina y Chile. 'Una Noche en Perú' no es solo un concierto, es una celebración de nuestra identidad mezclada con los sonidos del continente”, señalaron los artistas durante la rueda de prensa.

¿Qué artistas internacionales serán parte de ‘Una noche en Perú’?



Illya Kuryaki and the Valderramas (Argentina): El esperado regreso del funk y el hip-hop más sofisticado del continente.

Gondwana (Chile): Los máximos referentes del reggae latinoamericano traerán sus himnos de paz y vibración positiva.

The Sacados (Argentina): La cuota de pop y nostalgia noventera que pondrá a bailar a todas las generaciones.



El encuentro de la música nacional



La conferencia también contó con la participación de las reconocidas artistas Leslie Stewart y Lucecita Ceballos, quienes se suman como embajadoras de este gran espectáculo. Además, la banda de reggae peruana Radical Mood aseguró que el talento local está listo para estar a la altura de las grandes potencias invitadas.

El festival espera una asistencia masiva, por lo que la organización recomienda adquirir las entradas con anticipación en la pataforma de venta Joinnus. Habrá preventa hasta el 9 de marzo con precios que van desde S/99.

Con artistas como Illya Kuryaki and the Valderramas, Gondwana y The Sacados, el festival promete ser una celebración de la identidad musical.



