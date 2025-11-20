Fátima Bosch se consagró ganadora del Miss Universo 2025. La joven de 25 años, hizo historia este jueves 20 de noviembre al convertirse en la reina del certamen celebrado en Tailandia. Con su victoria, es la primera representante de México en ganar el título venciendo en la ronda final a Tailandia y Venezuela.

¿Quién es Fátima Bosch, la mexicana que se coronó Miss Universo 2025?

Fátima Bosch Fernández, nacida el 19 de mayo del 2000 en Tabasco, ha construido su trayectoria en el mundo de la moda tras graduarse en Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. Complementó su formación con estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti de Milán y en el Lyndon Institute de Vermont.

Con 1.74 m de estatura, inició su camino en los certámenes de belleza en 2018, cuando ganó Flor Tabasco, título que la impulsó a convertirse en Miss México y, finalmente, a representar a su país en Miss Universo 2025.

¿Cómo quedó Fátima Bosch en la competencia?

La representante de México se alzó con el título de Miss Universo 2025, sucediendo a Victoria Kjær Theilvig. En la competencia, destacó al superar a la Miss Universo Tailandia, quien ocupó el puesto de primera finalista.

Antes de alcanzar la corona, Bosch clasificó entre las cinco mejores tras avanzar por las etapas del Top 30 y el Top 12 del certamen internacional.

¿Qué se lleva la flamante ganadora del Miss Universo?

Además de un premio económico, la nueva Miss Universo accede a una residencia de lujo en Nueva York durante su año de reinado, un beneficio confirmado por Lifestyle Asia y que ya es parte de la tradición del certamen. También disfruta de viajes cubiertos en vuelos comerciales y jets privados para asistir a eventos internacionales. A ello se suma un equipo profesional que respalda su agenda pública y privada, conformado por especialistas en imagen, salud, bienestar y logística.