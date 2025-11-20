HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Quién es Fátima Bosch: biografía, edad y estatura de la Miss México, ganadora del Miss Universo 2025

La edición 2025 del certamen Miss Universo, realizado en Tailandia, llegó a su fin. El evento no solo deslumbró por su puesta en escena, sino que también estuvo marcado por controversias y momentos que dejaron huella.

Fátima Bosch fue la encargada en llevarse la corona del Miss Universo 2025. Foto: Composición LR
Fátima Bosch fue la encargada en llevarse la corona del Miss Universo 2025. Foto: Composición LR

Fátima Bosch se consagró ganadora del Miss Universo 2025. La joven de 25 años, hizo historia este jueves 20 de noviembre al convertirse en la reina del certamen celebrado en Tailandia. Con su victoria, es la primera representante de México en ganar el título venciendo en la ronda final a Tailandia y Venezuela.

¿Quién es Fátima Bosch, la mexicana que se coronó Miss Universo 2025?

Fátima Bosch Fernández, nacida el 19 de mayo del 2000 en Tabasco, ha construido su trayectoria en el mundo de la moda tras graduarse en Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. Complementó su formación con estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti de Milán y en el Lyndon Institute de Vermont.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

PUEDES VER ¡La mujer más bella del planeta! Fátima Bosch fue coronada en el Miss Universo 2025 y le da la cuarta corona a México

lr.pe

Con 1.74 m de estatura, inició su camino en los certámenes de belleza en 2018, cuando ganó Flor Tabasco, título que la impulsó a convertirse en Miss México y, finalmente, a representar a su país en Miss Universo 2025.

¿Cómo quedó Fátima Bosch en la competencia?

La representante de México se alzó con el título de Miss Universo 2025, sucediendo a Victoria Kjær Theilvig. En la competencia, destacó al superar a la Miss Universo Tailandia, quien ocupó el puesto de primera finalista.

Antes de alcanzar la corona, Bosch clasificó entre las cinco mejores tras avanzar por las etapas del Top 30 y el Top 12 del certamen internacional.

¿Qué se lleva la flamante ganadora del Miss Universo?

Además de un premio económico, la nueva Miss Universo accede a una residencia de lujo en Nueva York durante su año de reinado, un beneficio confirmado por Lifestyle Asia y que ya es parte de la tradición del certamen. También disfruta de viajes cubiertos en vuelos comerciales y jets privados para asistir a eventos internacionales. A ello se suma un equipo profesional que respalda su agenda pública y privada, conformado por especialistas en imagen, salud, bienestar y logística.

Notas relacionadas
Miss Universo 2025: ¿quiénes son las favoritas a ganar la corona en Tailandia?

Miss Universo 2025: ¿quiénes son las favoritas a ganar la corona en Tailandia?

LEER MÁS
¿Quién es Karla Bacigalupo? Edad, estatura y todo sobre la candidata peruana en Miss Universo 2025

¿Quién es Karla Bacigalupo? Edad, estatura y todo sobre la candidata peruana en Miss Universo 2025

LEER MÁS
Karla Bacigalupo no fue la más votada del Miss Universo 2025 y perdió su pase directo al Top 30: Miss Paraguay fue la ganadora

Karla Bacigalupo no fue la más votada del Miss Universo 2025 y perdió su pase directo al Top 30: Miss Paraguay fue la ganadora

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡La mujer más bella del planeta! Fátima Bosch fue coronada en el Miss Universo 2025 y le da la cuarta corona a México

¡La mujer más bella del planeta! Fátima Bosch fue coronada en el Miss Universo 2025 y le da la cuarta corona a México

LEER MÁS
Fátima Bosch, representante de México, gana el Miss Universo 2025 y se convierte en la sucesora de Victoria Kjaer Theilvig

Fátima Bosch, representante de México, gana el Miss Universo 2025 y se convierte en la sucesora de Victoria Kjaer Theilvig

LEER MÁS
Candidata Miss Universo 2025 pasa bochornoso momento tras romperse su vestido en plena pasarela

Candidata Miss Universo 2025 pasa bochornoso momento tras romperse su vestido en plena pasarela

LEER MÁS
Karla Bacigalupo no fue la más votada del Miss Universo 2025 y perdió su pase directo al Top 30: Miss Paraguay fue la ganadora

Karla Bacigalupo no fue la más votada del Miss Universo 2025 y perdió su pase directo al Top 30: Miss Paraguay fue la ganadora

LEER MÁS
¿En qué se diferencia Miss Universo con Miss Mundo? Los sorprendentes cambios que hacen distintos a cada concurso

¿En qué se diferencia Miss Universo con Miss Mundo? Los sorprendentes cambios que hacen distintos a cada concurso

LEER MÁS
Top 5 del Miss Universo 2025: conoce a las candidatas que brillaron y se ganaron un lugar en la etapa final del certamen

Top 5 del Miss Universo 2025: conoce a las candidatas que brillaron y se ganaron un lugar en la etapa final del certamen

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Entretenimiento

América Multimedia inaugura modernas instalaciones y se potencia con nuevos programas para el 2026

Miss Universo 2025 por Telemundo EN VIVO HOY: horario, canal TV y online de la final del certamen de belleza

¿A qué hora es el Miss Universo 2025? Conoce el horario oficial del certamen en Perú, México, EE. UU. y más

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025