Fátima Bosch, actual Miss Universo, sorprendió a la audiencia de Telemundo al retirarse en vivo y de manera inesperada del set de televisión, luego de un tenso momento durante una entrevista en la que fue consultada sobre las polémicas que rodean su coronación. Entre ellas, figura la demanda presentada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia.

Hasta el momento, la mexicana no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente. Sin embargo, Lourdes Stephen y Carlos Adyan, conductores del programa de televisión estadounidense, comentaron los pormenores que llevaron a Bosh a abandonar el canal y a cancelar su participación en los espacios de entretenimiento de Telemundo. Tras regresar de una pausa comercial, los presentadores revelaron que la reina de belleza incluso rechazó el transporte asignado por la producción y optó por solicitar un servicio de Uber.

Fátima Bosch abandona Telemundo

Lourdes Stephen y Carlos Adyan, conductores de 'Pica y se extiende' de Telemundo, narraron que la Miss Universo 2025, Fátima Bosh, se retiró del canal tras ser consultada sobre el estado de salud de Gabrielle Henry, Miss Jamaica; la investigación contra Raúl Rocha, copropietario de la Organización Miss Universos; la denuncia penal presentada por Nawat Itsaragrisil por presunta difamación, y los inconvenientes con las visas de algunas candidatas.

Aunque inicialmente Bosch respondió a todas las preguntas, expresó su incomodidad por el enfoque de la entrevista. "A mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, qué causas sociales voy a apoyar, pero sí me preguntan únicamente cosas que son polémicas", criticó.

Fátima Bosch se pronuncia sobre la controversia con las visas de las candidatas

Según Carlos Adyan, una de las preguntas que marcó el punto de quiebre en la entrevista fue la relacionada con las visas de las participantes de Miss Universo 2025. En ese momento, Fátima Bosh respondió: "Yo no sé las reglas a fondo, pero todos deberían tener las mismas oportunidades de ganar, sin importar su pasaporte". "Miss Universos es una empresa y un trabajo. Si tienes que viajar por el mundo, es obvio que necesitan a alguien que pueda viajar fácilmente".

En cuanto a la demanda en su contra presentada por Nawat Itsaragrisil, Bosch afirmó: "Yo no tengo ninguna demanda. No he difamado a nadie. No quiero hablar de ese tema". Sin embargo, Adyan, aseguró que, tras cámara, que la Miss Universo 2025 le confesó: "Me comentó que su papá ya estaba al tanto y manejando la situación legal. Es decir, sí sabe que la demanda existe, aunque no lo expresó de esa manera en la entrevista".