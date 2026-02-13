HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Rock en La Muralla celebra su tercera edición con Amén, LBD, Río y Mar de Copas este 28 de marzo

El festival consolida su crecimiento con una propuesta ampliada, dos escenarios y un cartel que reúne referentes del rock peruano en una jornada que apunta alto.

Rock en La Muralla vuelve con bandas imponentes.
Rock en La Muralla vuelve con bandas imponentes. | Foto composición LR / Google /

El 2026 avanza con una agenda musical intensa y uno de los eventos que ya genera expectativa es la tercera edición de Rock en La Muralla. El encuentro se realizará el 28 de marzo en la explanada del Estadio San Marcos, espacio que albergará una de las citas más ambiciosas del rock nacional en los últimos años.

A diferencia de sus ediciones previas, esta entrega presenta un formato renovado con mayor despliegue técnico y una programación más extensa. La organización apuesta por una experiencia integral que reúna distintas corrientes del género, con una puesta en escena pensada para un público diverso.

TE RECOMENDAMOS

PÉNDULO HEBREO: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y QUÉ PASA REALMENTE | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Conciertos gratis para el Carnaval de Cajamarca 2026: cuándo y dónde ver a Armonía 10, Hermanos Sánchez y Los Tigres de la Cumbia

lr.pe

Rock en La Muralla 2026: más bandas y dos escenarios

La gran novedad de esta edición es la participación de 20 agrupaciones distribuidas en dos escenarios, lo que permitirá una dinámica continua durante toda la jornada. Entre los primeros nombres confirmados figura Amén, banda que recientemente realizó una gira por Europa y regresa con un show esperado por sus seguidores.

Rock en la muralla vuelve con su tercera edición, donde se presentarán importantes bandas.

Rock en la muralla vuelve con su tercera edición, donde se presentarán importantes bandas.

El cartel también incluye a clásicos del rock peruano como Mar de Copas, Río, Pelo Madueño, LBD y Zen, nombres que han marcado distintas etapas de la escena local y que aportan peso histórico al festival.

PUEDES VER: Hombres G en Lima 2026: cómo comprar entradas en preventa este miércoles 4 de febrero

lr.pe

Rock en La Muralla y la diversidad del rock peruano

Fiel a su espíritu, el festival también abre espacio a propuestas que fusionan sonidos y tradiciones. En esa línea, se ha confirmado la presencia de Uchpa, Trémolo y Frágil, agrupaciones que representan la riqueza cultural del rock hecho en el país.

La cuota punk llegará de la mano de Inyectores, 6 Voltios y Aeropajitas, mientras que el nu metal estará representado por Área 7, Difonia y Serial Asesino. El cartel se completa con Dmente Común y GAIA, presentes en ediciones anteriores. Las entradas ya se encuentran disponibles en la plataforma Joinnus, con precios de preventa desde S/ 70.

Notas relacionadas
Luis Miguel en Caracas 2024: PRECIO de ENTRADAS, cómo comprarlas y fecha de concierto

Luis Miguel en Caracas 2024: PRECIO de ENTRADAS, cómo comprarlas y fecha de concierto

LEER MÁS
¡Luces, cámara y rock!: una noche de locura que desató Enrique Bunbury

¡Luces, cámara y rock!: una noche de locura que desató Enrique Bunbury

LEER MÁS
Romeo Santos en Venezuela 2023: cantante se presentó 8 horas tarde y responsabilizó a productora

Romeo Santos en Venezuela 2023: cantante se presentó 8 horas tarde y responsabilizó a productora

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Janet Barboza lanza duras críticas contra Laura Spoya tras accidente en Surco: “Es su segundo choque”

Janet Barboza lanza duras críticas contra Laura Spoya tras accidente en Surco: “Es su segundo choque”

LEER MÁS
Carnaval Cajamarca 2026: programación, artistas y venta de entradas para La Bella Luz, Son del Duke, Armonía 10 y más

Carnaval Cajamarca 2026: programación, artistas y venta de entradas para La Bella Luz, Son del Duke, Armonía 10 y más

LEER MÁS
Hombres G en Lima 2026: cómo comprar entradas en preventa este miércoles 4 de febrero

Hombres G en Lima 2026: cómo comprar entradas en preventa este miércoles 4 de febrero

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Peruano es detenido en Chile por presunto intento de feminicidio contra su pareja: tenía orden de captura de Interpol

Milena Warthon contesta críticas por usar corta vestimenta en fiesta de la Virgen de la Candelaria: “Solo buscan faltarme el respeto”

Perú se despide con una dura derrota del Sudamericano Femenino sub-20: la Bicolor perdió 4-0 ante Ecuador

Entretenimiento

Tony Succar, Mimy y Kenyi presentan videoclip 'Azúcar' junto al gran Arturo Sandoval: Celia Cruz hace su gran aparación con la IA

Conciertos gratis para el Carnaval de Cajamarca 2026: cuándo y dónde ver a Armonía 10, Hermanos Sánchez y Los Tigres de la Cumbia

Janet Barboza lanza duras críticas contra Laura Spoya tras accidente en Surco: “Es su segundo choque”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori se opone al aborto en casos de niñas y mujeres que sufrieron violencia sexual

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José Jerí: Fernando Rospigliosi convoca Pleno extraordinario para el martes 17 por censura contra el presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025