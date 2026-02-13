Rock en La Muralla vuelve con bandas imponentes. | Foto composición LR / Google /

Rock en La Muralla vuelve con bandas imponentes. | Foto composición LR / Google /

El 2026 avanza con una agenda musical intensa y uno de los eventos que ya genera expectativa es la tercera edición de Rock en La Muralla. El encuentro se realizará el 28 de marzo en la explanada del Estadio San Marcos, espacio que albergará una de las citas más ambiciosas del rock nacional en los últimos años.

A diferencia de sus ediciones previas, esta entrega presenta un formato renovado con mayor despliegue técnico y una programación más extensa. La organización apuesta por una experiencia integral que reúna distintas corrientes del género, con una puesta en escena pensada para un público diverso.

TE RECOMENDAMOS PÉNDULO HEBREO: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y QUÉ PASA REALMENTE | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Rock en La Muralla 2026: más bandas y dos escenarios

La gran novedad de esta edición es la participación de 20 agrupaciones distribuidas en dos escenarios, lo que permitirá una dinámica continua durante toda la jornada. Entre los primeros nombres confirmados figura Amén, banda que recientemente realizó una gira por Europa y regresa con un show esperado por sus seguidores.

Rock en la muralla vuelve con su tercera edición, donde se presentarán importantes bandas.

El cartel también incluye a clásicos del rock peruano como Mar de Copas, Río, Pelo Madueño, LBD y Zen, nombres que han marcado distintas etapas de la escena local y que aportan peso histórico al festival.

Rock en La Muralla y la diversidad del rock peruano

Fiel a su espíritu, el festival también abre espacio a propuestas que fusionan sonidos y tradiciones. En esa línea, se ha confirmado la presencia de Uchpa, Trémolo y Frágil, agrupaciones que representan la riqueza cultural del rock hecho en el país.

La cuota punk llegará de la mano de Inyectores, 6 Voltios y Aeropajitas, mientras que el nu metal estará representado por Área 7, Difonia y Serial Asesino. El cartel se completa con Dmente Común y GAIA, presentes en ediciones anteriores. Las entradas ya se encuentran disponibles en la plataforma Joinnus, con precios de preventa desde S/ 70.