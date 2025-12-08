A través de un comunicado, la organización de Miss Universo informó sobre el delicado estado de salud de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, quien sufrió una aparatosa caída durante la preliminar del Miss Universos 2025, el 19 de noviembre en Tailandia, mientras desfilaba con un imponente traje de noche. Tras el accidente, la joven de 28 años fue trasladada de emergencia al hospital Paolo Rangsit, donde permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

A casi un mes del accidente, la organización del certamen de belleza anunció que Miss Jamaica será repatriada en los próximos días acompañada por un equipo médico que supervisará su recuperación en su país natal. Además, el vuelo se realizará bajo estricta supervisión médica debido al delicado estado de salud de Gabrielle Henry, quien también estará acompañada de su familia en todo momento.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Miss Jamaica será trasladada a su país natal

La organización del Miss Universo detalló que, desde el primer momento, ha asumido toda la responsabilidad sobre la salud y el tratamiento de Gabrielle Henry. “Desde que ocurrió el incidente, Miss Universo ha estado al lado de Gabrielle y su familia, asumiendo plena e inmediata responsabilidad. La organización ha cubierto todos los servicios hospitalarios, médicos y de rehabilitación, así como los costos de alojamiento y manutención de su madre y hermana”, indicó en el comunicado.

Así, aseguraron: “La organización está financiando el vuelo de repatriación con escolta médica organizada por el hospital y se ha comprometido a cubrir todos los gastos médicos futuros derivados de este incidente”. La familia Henry, por su parte, expresó su profundo agradecimiento.

PUEDES VER: Miss Jamaica sufre brutal caída en plena preliminar del Miss Universo 2025 y es hospitalizada de urgencia

Miss Universo sobre los rumores del accidente de Miss Jamaica

La organización también se refirió a los rumores difundidos en redes sociales y algunos medios, que insinuaban que Gabrielle Henry habría tenido responsabilidad en su caída. “Ciertas informaciones de prensa sugieren que la Dra. Henry contribuyó de alguna manera al incidente son totalmente inexactas", se lee en el comunicado.

"La Organización Miss Universo nunca ha atribuido la culpa a la Dra. Henry y confirma que dichas insinuaciones son infundadas y no reflejan la realidad.” Finalmente, agradecieron las muestras de apoyo de seguidores de todo el mundo, quienes esperan la pronta recuperación de Miss Jamaica.