Son del Duke y Amor Rebelde estarán presentes en el Carnaval de Cajamarca. | Foto composición LR / Google /

El Carnaval de Cajamarca 2026 sigue generando expectativa por su variada programación musical. Este viernes 14 de febrero se desarrollará la segunda fecha del evento 'Vibra Cajamarca', en su primera edición, como parte central de las actividades oficiales del carnaval.

El evento se realizará en el Estadio Municipal de Cajamarca, único recinto autorizado para el espectáculo, y reunirá a miles de asistentes que buscan vivir una noche marcada por música, baile y celebración popular.

Artistas que se presentan hoy en el Carnaval de Cajamarca 2026

El escenario principal contará con la presencia de Son del Duke, Caribeños de Guadalupe, Amor Rebelde, Las Estrellas de la Cumbia y la cantante Massiel Málaga, quien llevará al público lo mejor de la salsa.

La organización confirmó que el espectáculo contará con una alineación pensada para todos los gustos, combinando cumbia tradicional, nuevas propuestas y ritmos tropicales que forman parte de la identidad festiva de Cajamarca.

Dónde comprar entradas para el Carnaval de Cajamarca 2026

Las entradas para esta fecha ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Vaope. Los precios varían según la zona elegida, con opciones tanto individuales como grupales para el público.

Precios oficiales:

BOX (12 personas)

S/ 1,742.60 (Preventa agotado)

S/ 2,178.10

BOX individual (por persona)

S/ 146.00 ( (Preventa agotado)

S/ 182.30

Zona VIP (por persona)

S/ 87.90 (Preventa agotado)

S/ 109.70

Zona General (por persona)

S/ 44.40 (Preventa agotado)

S/ 55.20

¿Hubo problemas entre Son del Duke y Amor Rebelde?

La creación de Amor Rebelde generó comentarios dentro del ambiente cumbiambero, luego de que varios integrantes dejaran Son del Duke para formar una nueva agrupación a finales de 2025. Entre ellos se encuentran Ale Seijas, Paola Rubio, Kassandra Chanamé y el animador conocido como 'El Santeño'.

Tras un inicio marcado por declaraciones y versiones cruzadas, ambas orquestas optaron por concentrarse en sus propios proyectos, dejando atrás las diferencias y apostando por el crecimiento artístico.

Ale Seijas se retiró de Son del Duke y aseguró que le molestó que Thamara Gómez interpretará 'La chica rap'.

Renovación y competencia en la cumbia peruana

Mientras Amor Rebelde ha logrado presentaciones exitosas desde su formación, Son del Duke renovó su delantera con nuevas figuras femeninas, entre ellas Estrella Torres y Thamara Gómez, exintegrantes de Corazón Serrano.

En esa misma línea, desde el entorno musical se menciona la posibilidad de que ambas agrupaciones compartan escenarios, lo que refuerza la idea de una competencia sana dentro de la cumbia peruana.

Tradición y significado del Carnaval de Cajamarca 2026

La celebración del Carnaval de Cajamarca responde a una tradición ancestral vinculada al calendario religioso. El festejo se realiza antes del Miércoles de Ceniza, fecha que marca el inicio de un periodo de reflexión.

En tiempos antiguos, se creía que estos días permitían dejar atrás los errores y dar paso a la alegría colectiva. Esa combinación de historia, fe y música continúa presente en cada edición del carnaval.

Cajamarca, destino cultural y turístico

Además de los conciertos, Cajamarca ofrece un importante valor histórico. El Cuarto del Rescate, asociado al episodio del inca Atahualpa, es uno de los espacios más visitados por turistas.

El centro histórico se complementa con templos coloniales como la Catedral, San Francisco y La Recoleta, que invitan a recorrer la identidad cultural de la región durante la temporada festiva.