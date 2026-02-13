Cajamarca está de fiesta con sus carnavales, donde diversos artistas se presentarán para deleitar al público. | Foto composición LR / Google /

Cajamarca está de fiesta con sus carnavales, donde diversos artistas se presentarán para deleitar al público. | Foto composición LR / Google /

La ciudad de Cajamarca vive días de intensa expectación por la llegada del Carnaval de Cajamarca 2026, una celebración que conjuga música, color y tradición. Vecinos, turistas y visitantes se preparan para disfrutar de una programación que promete espectáculo en cada esquina.

Cada año, esta festividad se convierte en un punto de encuentro entre expresiones culturales ancestrales y momentos de diversión masiva. La combinación de comparsas, desfiles y música convoca a miles de personas desde distintas regiones del país.

Carnaval de Cajamarca 2026: fechas y lugar de los conciertos gratuitos

El Festival del Carnaval ofrecerá una agenda musical sin costo en un espacio preparado para recibir al público con comodidad. Las presentaciones se llevarán a cabo en la avenida Pachacútec, dentro del Complejo Qhapaq Ñan, junto al Polideportivo, con acceso abierto para todos.

Las actividades iniciarán desde las primeras horas de la noche y continuarán hasta entrada la madrugada, en tres jornadas consecutivas que permitirán disfrutar de artistas de primer nivel sin pagar entrada.

Artistas confirmados en el Carnaval de Cajamarca 2026

La Municipalidad Provincial de Cajamarca confirmó la participación de agrupaciones populares en el contexto del Festival del Carnaval. Entre las figuras más esperadas están Armonía 10, Hermanos Sánchez y Los Tigres de la Cumbia, grupos con amplia trayectoria en la música tropical.

Este anuncio generó reacciones entre seguidores de los géneros cumbieros y tropicales, quienes ven en estas presentaciones una oportunidad de presenciar shows de calidad en un escenario abierto.

Diversos artistas de trayectoria se presentarán y celebraran el Festival del Carnaval en Cajamarca.

Fechas de conciertos sin costo

13 de febrero a las 19:00: Don Guillermo Orquesta y Conjunto, junto con Los Moncada Orquesta.

14 de febrero: Actuaciones de Los Tigres de la Cumbia y Orquesta La Tropical Band.

15 de febrero: Presentaciones de Armonía 10 de Piura y Los Shawkis.

Tradición del Carnaval de Cajamarca 2026

La celebración del carnaval en esta región no se escoge al azar, sino que responde a una práctica ancestral vinculada con el calendario religioso. El festejo ocurre antes del Miércoles de Ceniza, día que da inicio a un tiempo de reflexión.

En tiempos antiguos, se creía que este lapso permitía borrar los pecados y dar paso a momentos de alegría previo a la temporada de recogimiento. Esta mezcla de creencia popular y fiesta colectiva se refleja aún en las calles de la ciudad.

Atractivos de Cajamarca para visitantes

Además de los conciertos y espectáculos, Cajamarca ofrece múltiples opciones para quienes deseen explorar el entorno. Su centro histórico conserva vestigios del pasado incaico y colonial que atraen a estudiosos, viajeros y amantes de la historia.

Entre los puntos más visitados está el llamado Cuarto del Rescate, espacio donde se cree que el inca Atahualpa propuso un rescate de oro y plata. Iglesias como la catedral, San Francisco y La Recoleta completan un recorrido que invita a conocer la identidad regional.

Paisajes y experiencias de Cajamarca

Más allá del casco urbano, la ciudad presenta panoramas naturales sorprendentes. El mirador de Santa Apolonia domina la plaza principal desde lo alto de un cerro, ofreciendo una vista amplia del conjunto urbano y sus templos.

A corta distancia, las Ventanillas de Otuzco muestran un antiguo cementerio rupestre con nichos excavados, patrimonio de las culturas originarias. Más lejos, Cumbemayo conserva un canal prehispánico de agua y formaciones rocosas que desafían al paisaje. Para quienes buscan una experiencia más rural, la granja de Porcón pone al alcance vivencias agrícolas auténticas, con actividades propias de cooperativas campesinas que suman otro matiz al viaje.