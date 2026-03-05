Miguel Bosé regresó a Lima tras 14 años con su ‘Importante Tour’ y un concierto lleno de nostalgia

Miguel Bosé regresó a Lima tras 14 años de ausencia y cautivó al público en el Arena 1 Costa Verde con su 'Importante Tour 2025–2026'. Foto: Thalia Gutierrez / URPI -LR | Foto: Thalia Gutierrez / URPI -LR

Miguel Bosé regresó a Lima tras 14 años de ausencia y cautivó al público en el Arena 1 Costa Verde con su 'Importante Tour 2025–2026'. Foto: Thalia Gutierrez / URPI -LR | Foto: Thalia Gutierrez / URPI -LR

Catorce años después de su última visita al Perú, Miguel Bosé volvió a cantar en Lima y el recibimiento fue inmediato: un coro multitudinario que confirmó que sus canciones nunca se fueron. El artista español se presentó la noche del miércoles en el Arena 1 de la Costa Verde como parte de su 'Importante Tour 2025–2026', en un concierto donde la nostalgia y los clásicos marcaron el reencuentro con su público.

Eran cerca de las 9:30 p.m. cuando las luces del recinto se apagaron. Uno a uno ingresaron los músicos y coristas hasta que, finalmente, apareció Bosé vestido completamente de blanco. El público estalló en gritos mientras comenzaban los primeros acordes de 'Amarte', tema que abrió una velada que rápidamente se convirtió en un recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera.

TE RECOMENDAMOS TIPOS DE MAGIA: BLANCA, NEGRA Y ROJA — MITOS, RIESGOS Y VERDADES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El concierto inició con 'Amarte' y fue un viaje musical intergeneracional. Asistentes de diversas edades unieron sus voces en un homenaje a los clásicos del artista español. Foto: Thalia Gutierrez / URPI -LR

Un viaje generacional

Entre los asistentes había distintas generaciones. Madres que crecieron escuchando sus canciones llegaron acompañadas de sus hijos; también parejas, grupos de amigos e incluso adultos mayores que coreaban cada tema con la misma emoción.

Minutos después de iniciado el espectáculo, Bosé se dirigió al público para anunciar el espíritu de la noche: un viaje a través del tiempo.

“Es probable que esta noche sintáis cosas extrañas”, dijo. “Tal vez algunas de estas canciones las escuchasteis por primera vez cuando teníais 18 o 20 años. Vamos a iniciar ese viaje y vamos a seguir”.

El espectáculo avanzó entre luces, coros y una audiencia que acompañaba prácticamente todo el repertorio. 'Morena Mía', 'Amante Bandido', 'Amiga', 'Te amaré' y 'Si tú no vuelves' fueron algunos de los momentos más coreados del concierto.

Entre recuerdos y reflexiones

En uno de los pasajes más reflexivos de la noche, el cantante recordó que compuso una de sus canciones en medio de la guerra en la ex Yugoslavia en los años noventa.

“Pensé que cuando esa guerra se acabara ya no tendría más necesidad de cantar esta canción. Pero me equivoqué”, señaló. “Desde entonces el mundo no ha dejado de vivir conflictos. Yo estoy muy cansado de ese juguete absurdo del ser humano que solo trae dolor y muerte”.

En ese mismo momento, Bosé expresó su deseo de contribuir a cambiar esa realidad. “Intento entregar a mis hijos un mundo igual o mejor que el que me entregaron mis padres”, dijo, invitando a quienes quisieran sumarse a esa causa.

Una carta para Lima

El artista también dedicó unas palabras al público peruano, evocando el vínculo construido con su música a lo largo de los años.

“Sé que todos ustedes en algún momento leyeron esa carta o quisieron escribirla”, dijo antes de renovar su promesa frente al público. “Esta noche quiero volver a decirte, Lima, que pase lo que pase… yo siempre te amaré”.

Una despedida luminosa

A lo largo del espectáculo, Bosé cambió de vestuario en tres ocasiones: inició con un traje blanco, luego apareció de rojo y finalmente cerró el concierto vestido de amarillo intenso. Tras más de una hora y media de música, el cierre llegó con 'Don Diablo'. “Gracias, Lima”, dijo antes de despedirse.

Luego, junto a sus músicos y coristas, se tomó de las manos para agradecer al público. Frente a él, miles de voces seguían cantando, como si esas canciones, nacidas décadas atrás, aún encontraran su lugar en el presente.

Porque esa noche, en el Arena 1 de la Costa Verde, no solo volvió Miguel Bosé: también regresaron los recuerdos de varias generaciones que crecieron con su música.

