Misionero mormón causa sensación por su asombroso parecido con Stiven Franco de La Bella Luz: “El multiverso”

Joven religioso se viralizó en redes sociales luego de que usuarios resaltaran su increíble parecido con cantante de cumbia.

Usuarios bromearon sobre el parecido con Stiven Franco.
Usuarios bromearon sobre el parecido con Stiven Franco. | Foto: composició LR/TikTok

Un misionero mormón está generando diversas reacciones en redes sociales luego de que usuarios notaran su asombroso parecido con Stiven Franco, vocalista de la agrupación La Bella Luz. Usuarios no tardaron en comparar los rasgos físicos del religioso en Trujillo con los del joven cantante de 17 años.

Misionero mormón es comparado con cantante de La Bella Luz

En el clip viral de TikTok se observa al misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días realizando labores propias de su misión, vestido con camisa blanca, corbata y su placa, mientras usuarios resaltan que su rostro y hasta la expresión facial recuerdan notablemente a Stiven Franco.

lr.pe

lr.pe

La similitud sorprendió tanto que muchos señalaron que parecía el mismo cantante en otra versión de la realidad. El video viral acumula alrededor de 480.000 visualizaciones y 25.000 reacciones en la plataforma de TikTok.

Divertidas reacciones en redes sociales

Las reacciones no se hicieron esperar y los comentarios inundaron la publicación con frases alusivas a La Bella Luz.

lr.pe

"El papá de Stiven nos debe una explicación", "El multiverso de la Bella Luz", "¿Soy yo o Stiven se está multiplicando?", "En el mundo tenemos 7 gemelos iguales, ya encontramos uno", "Ese pasito, todoooooo que ver", "Está como Zumba, en todos lados", "Que venga a mi casa, lo recibo con gusto", bromearon cibernautas.

