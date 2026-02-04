HOYSuscripcion LR Focus

Bad Bunny en el Super Bowl: así fue la primera aparición de 'El Conejo Malo' en el show del medio tiempo junto a Shakira

Bad Bunny será el encargado de protagonizar el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026, programado para el 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. 

Bad Bunny se presentará en el Super Bowl 2026 Foto: Composición LR
Bad Bunny se presentará en el Super Bowl 2026 Foto: Composición LR | Difusión

El domingo 8 de febrero, Bad Bunny hará historia al convertirse en el primer artista latino en encabezar el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX 2026, el evento deportivo más representativo de la identidad estadounidense. Sin embargo, esta no es la primera  vez que Benito Antonio Martínez Ocasio se sube a la tarima del importante show.

El 2 de febrero de 2020, Bad Bunny compartió escenario con Shakira cuando la colombiana fue una de las protagonistas del show de medio tiempo junto a Jennifer López. En esa oportunidad, Martínez Ocasio fue invitado especial de la intérprete de 'Día de enero' y cantó y bailó sobre el escenario del Hard Rock Stadium en Miami Gardens. 

¿Cómo fue la participación de Bad Bunny en el Super Show de 2020?

Corría el 2020 y Shakira, la artista colombiana, interpretaba uno de sus temas más emblemáticos, cuando Bad Bunny, entonces de 25 años, apareció en el escenario para interpretar un mix de canciones, entre ellas 'I like it' junto a otras figuras.

En aquella presentación, Benito también interpretó 'Callaita'. Se especula que el puertorriqueño podría incluir este tema como parte del repertorio que presentará el domingo 8 de febrero de 2026, esta vez como estrella principal del espectáculo.  

¿Cuánto ganará Bad Bunny por presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl? 

La respuesta corta, por más sorprendente que parezca, es que no recibirá un pago directo por su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX. La NFL cubre los costos de producción y desplazamiento de los artistas, pero no paga honorarios por la actuación. Esta tradición responde a que la enorme visibilidad del espectáculo suele traducirse en incrementos significativos en ventas de música y reproducciones en plataformas digitales para los artistas participantes. 

¿Quién es el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl?

El espectáculo musical, uno de los principales atractivos de la noche, será encabezado por Bad Bunny, acompañado en la jornada previa por actuaciones de otros artistas como Green Day, Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones, quienes participarán en distintos momentos del evento antes del intermedio principal.

¿A qué hora será la Super Bowl 2026?

Los horarios confirmados para el inicio del partido de acuerdo con algunas zonas horarios son:

  • México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica: 5:30 p.m. 
  • Cuba, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 6:30 p.m.
  • Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia y Venezuela: 7:30 p.m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8:30 p.m.

¿Dónde ver el Super Bowl 2026 en vivo?

En América Latina, el Super Bowl 2026 estará disponible a través de señales como ESPN y Fox Sports, y servicios de streaming como Disney+ contarán con derechos de transmisión en la región. 

