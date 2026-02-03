Rubén Blades celebra que Bad Bunny se haya convertido en el primer artista latino en ganar álbum de año en los Grammy 2026: "Es histórico"

El legendario músico panameño Rubén Blades utilizó su cuenta de X para felicitar a Bad Bunny por obtener el Grammy a Álbum del Año en los Grammy 2026, el máximo galardón de los premios anglosajones, con ‘Debí tirar más fotos’. Para ‘El poeta de la salsa’, este es un logro “histórico” para América Latina, ya que se trata del primer disco grabado íntegramente en español que alcanza esta distinción, lo que marca un precedente en la industria musical dentro de un certamen dominado históricamente por artistas anglosajones.

En esa misma línea, el intérprete de éxitos como ‘Decisiones’, ‘Pedro Navaja’ y ‘Amor y control’ elogió el discurso de Benito Antonio Martínez Ocasio en contra de la violencia y los abusos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). En su extenso mensaje, el ganador de 14 premios Grammy destacó al puertorriqueño por manifestarse en contra de “estas acciones no amparadas en la Constitución de Estados Unidos".

Felicitaciones de Rubén Blades

Rubén Blades asegura que el triunfo de Bad Bunny marca un precedente

En su felicitación, Rubén Blades hizo hincapié en que el triunfo de Bad Bunny es histórico. "En la ceremonia de la premiación en Los Ángeles, el boricua y también ciudadano estadounidense, Benito Antonio Martínez Ocasio, ganó varios premios, entre ellos el más importante: Álbum del Año. (…) Esto hace que el momento resulte inédito y, por ende, histórico, aunque para algunos el hecho los deje histéricos", indicó.

En esa misma línea, el panameño aplaudió a 'El Conejo Malo' por utilizar su voz y manifestarse públicamente contra la violencia y el abuso del ICE. "Felicito a Benito por solidarizarse con las personas afectadas por estas acciones (…) Hay que tener convicción y valor para expresarse como lo hizo Bad Bunny" y que "denunciar lo que está mal y oponerlo es ubicarse del lado del bien". Por último, el músico extendió sus respetos "a su madre, a su padre y a todo Puerto Rico".

El triunfo de Bad Bunny en los Grammy

Bad Bunny es uno de los pocos artistas latinos que ha ganado en la categoría Álbum del Año, una lista que incluye al mexicano-estadounidense Carlos Santana en 2000 por 'Supernatural' y a los brasileños Stan Getz y João Gilberto por 'Getz/Gilberto' en 1965. Para ser exactos, es el tercer artista latino en obtener el premio; sin embargo, los álbumes anteriores fueron grabados principalmente en inglés o fueron instrumentales.

La importancia de 'Debí tirar más fotos' radica en que es el primer disco íntegramente cantado en español elegido como Álbum del Año por los más de 13.000 miembros de la Academia de Grabación, en un contexto particularmente sensible para la inmigración en Estados Unidos y a una semana de su presentación en el Super Bowl, el evento deportivo con mayor carga simbólica del poder cultural norteamericano.