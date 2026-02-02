El artista puertorriqueño Bad Bunny ganó el premio a Álbum del Año por 'Debí tirar más fotos' en los Grammy 2026, convirtiéndose en el primer álbum en español en lograr este reconocimiento. Sin embargo, más allá del galardón, el popular 'Conejo malo' marcó uno de los momentos más comentados de la noche con su discurso a favor de los inmigrantes en Estados Unidos.

“No somos salvajes. No somos animales. No somos extraterrestres. Somos humanos”, expresó el cantante ante millones de espectadores, en un mensaje directo contra las políticas migratorias y las operaciones del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Bad Bunny dedica fuerte mensaje defendiendo a inmigrantes en los Grammy 2026

El discurso de Bad Bunny comenzó incluso antes de recibir el premio mayor en los Grammy 2026. Cuando subió al escenario para recoger el premio a Mejor Álbum de Música Urbana, sorprendió al público al declarar: “Antes de dar gracias a Dios, quiero decir ‘ICE Out’”. Con esta frase, el artista dejó clara su postura frente a las políticas de control migratorio en Estados Unidos.

Más adelante, ya con el premio a Álbum del Año en sus manos, amplió su mensaje con un llamado a la empatía. “Sé que es difícil no odiar en estos días… El odio se hace más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor”, reflexionó. El cantante pidió que, incluso en tiempos de tensión social, las luchas se den “con amor”, reafirmando su mensaje de humanidad y unidad.

El intérprete de 'Debí tirar más fotos' también dedicó el reconocimiento “a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra, su país, para seguir sus sueños”, destacando el papel de los inmigrantes en la construcción cultural y social de Estados Unidos. La postura del artista se sumó a la de otras figuras que alzaron la voz durante la ceremonia, como Gloria Estefan, Olivia Dean y Shaboozey, quienes también hicieron referencia a las políticas migratorias actuales.

Principales ganadores en los premios Grammy 2026

Álbum del Año

Ganador: Bad Bunny – 'Debí Tirar Más Fotos'

Grabación del Año (Disco del Año)

Ganador: Kendrick Lamar con SZA – 'Luther'

Canción del Año

Ganadora: Billie Eilish – 'Wildflower'

Mejor Artista Nuevo

Ganadora: Olivia Dean