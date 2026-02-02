¡Histórico! Bad Bunny se llevó el premio Álbum del Año en los Grammy 2026 con 'Debí tirar más fotos'

Gran noche para la música latinoamericana. El cantante Bad Bunny hizo historia en la edición de los Grammy 2026 al ganar el premio 'Álbum del Año' con su disco 'Debí tirar más fotos', el primero grabado completamente en español en ganar dicha categoría. Emocionado, el artista ofreció un discurso hablando mayoritariamente en español, en el cual agradeció a su país natal, su familia y las personas detrás de la producción del álbum.

"Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho más grandes que 100 por 35 y no existe nada que no podamos lograr. (...) Gracias a Dios, gracias a la Academia y a todas las personas que han creído en mí durante toda mi carrera y a todos los que trabajaron en este álbum. (...) Gracias mami por parirme en Puerto Rico", expresó ante los aplausos de una sala llena de reconocidos cantantes.

El trabajo del artista puertorriqueño se impuso ante grandes competidores nominados en la misma categoría como Kendrick Lamar ('GNX'), Justin Bieber ('Swag'), Sabrina Carpenter ('Man's Best Friend'), Leon Tomas ('Mutt'), Tyler, the Creator ('Chromakopia'), entre otros.

Bad Bunny dedica premio a inmigrantes en el mundo

Bad Bunny aprovechó el momento de su discurso para dedicarle el premio a todos los inmigrantes que tuvieron que dejar sus hogares en busca de nuevas oportunidades en otros países. "Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra natal, su país, para seguir sus sueños. Para todas las personas que han perdido a un ser querido y aun así han tenido que seguir adelante y continuar con mucha fuerza. Este premio es para ustedes. Gracias por tanto amor", expresó.

Bad Bunny en su discurso por 'Álbum de Año' en los Grammy 2026. Foto: YouTube

De igual manera, brindó su reconocimiento a los artistas que anteriormente buscaron alzar el máximo galardón de la noche con su trabajo. "A todos los latinos en el mundo entero y a todos los artistas que estuvieron antes y que merecieron estar en esta tarima recogiendo este premio. Muchas gracias", concluyó.

Si bien es cierto que el puertorriqueño se convirtió en el primer artista en ganar un Grammy por 'Álbum del Año' con un disco en español, también es el segundo latino en alcanzar un premio en la misma categoría. En 1999, Carlos Santana ganó con 'Supernatural'; sin embargo, fue un trabajo discográfico grabado parcialmente en español.