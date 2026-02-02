HOYSuscripcion LR Focus

Jerí y más implicados en el "Chifagate", Jorge Nieto Montesinos EN VIVO| Epicentro Electoral - Réplica

Política

Billie Eilish en los Grammy 2026: "Nadie es ilegal en tierras robadas"

Las estrellas de la música se pronunciaron contra las redadas migratorias del gobierno de Trump. Y la Academia eligió, por primera vez en su historia, a una producción en español como Álbum del año. 

En los Grammy 2026.
En los Grammy 2026. | afp

Se esperaban discursos contundentes en los Grammy 2026, una edición que contó con una fuerte presencia latina en las nominaciones. Al margen de los pines ‘ICE OUT’ que lucieron en la alfombra roja figuras como Justin Bieber y Billie Eilish, las protestas contra las políticas migratorias de Donald Trump se dieron en la última parte de la ceremonia.

           El triunfo del puertorriqueño Bad Bunny como Álbum del año ya es un mensaje potente: es la primera producción en español que gana el importante premio de la Academia de la Grabación de Estados Unidos. Primero, el cantante subió al escenario para recoger el premio a Mejor álbum latino urbano. Esa categoría fue presentada por el humorista de origen cubano-dominicano Marcello Hernández y la colombiana Karol G. “Antes de dar gracias a Dios: ICE OUT!”, dijo al recibir el gramófono.

Entre los aplausos por el Grammy a DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Benito Antonio Martínez Ocasio agregó: “No somos salvajes, no somos animales, no somos ‘aliens’. Somos humanos y somos americanos. También quiero decirle a la gente que es difícil no odiar en estos días; estaba pensando que estamos tan contaminados… El odio solo se hace más fuerte con odio; lo único más poderoso que el odio es el amor. Necesitamos ser diferentes, tenemos que pelear y tenemos que hacerlo con amor. Si nosotros no los odiamos, si amamos a nuestra gente, a nuestra familia, esa es la forma de pelear”.

Otro de los discursos más contundentes vino de Billie Eilish. La multipremiada cantante subió al escenario para recibir el Grammy a Canción del año por el tema Wildflower. Aunque fue silenciada cuando dijo “al carajo con ICE”, la artista estadounidense continuó el discurso al lado de su hermano y productor Finneas O’Connell.

“No puedo creerlo. Todos los demás en esta categoría son increíbles. Los quiero mucho”, señaló sobre los otros nominados, entre ellos Bad Bunny, Lady Gaga y Sabrina Carpenter. “Me siento muy honrada cada vez que estoy en esta sala. Por muy agradecida que me sienta, honestamente no siento que necesite decir nada más que nadie es ilegal en tierras robadas. Y sí, es realmente difícil saber qué decir y qué hacer ahora mismo, y me siento muy esperanzada en esta sala, y siento que solo necesitamos seguir luchando, alzando la voz y protestando. Nuestras voces realmente importan, y la gente importa”.

Del Grammy a la Super Bowl

Bad Bunny dijo en septiembre pasado que decidió no llevar su gira mundial a Estados Unidos por las posibles redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). “Podría estar afuera (del concierto). Y es algo de lo que estábamos hablando y que nos preocupaba mucho”.

Este domingo es su participación en el mediotiempo de la Super Bowl, un evento que no contará con la presencia del presidente de Estados Unidos. Trump declaró a New York Post que no está de acuerdo con el puertorriqueño ni con Green Day, otra banda que lo ha cuestionado. “Estoy en contra de ellos... Lo único que hacen es sembrar odio”.

  Al recibir el Grammy a Álbum del año, Bad Bunny dejó un mensaje que podría resonar el domingo. “Quiero dedicar este premio a todas las personas que han tenido que dejar su país. Para todas las personas que han perdido un ser querido y han tenido que seguir adelante. Los quiero. Para todos los latinos que merecieron estar en esta tarima, recogiendo este premio”.

