Super Bowl 2026: artistas confirmados para el show de medio tiempo, horarios por país y dónde verlo en vivo

La edición 60 del Super Bowl ya tiene fecha, sede, protagonistas y un show musical que promete marcar historia. Aquí te contamos todo lo que debes saber para no perderte el evento más esperado del año.

El Super Bowl 2026 se realizará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
El Super Bowl 2026 se realizará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. | Foto composición LR / Google

El Super Bowl 2026 volverá a reunir al deporte y al entretenimiento en un solo escenario. La final de la NFL se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, recinto emblemático y hogar de los San Francisco 49ers, ubicado en pleno Silicon Valley.

La edición LX, correspondiente a la temporada 2025, llega con todos sus detalles confirmados. Fecha, estadio, transmisión, espectáculo musical y equipos finalistas ya generan expectativa entre millones de fanáticos alrededor del mundo.

Super Bowl 2026: fecha y sede oficial

El partido decisivo se jugará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, recinto que albergará el Super Bowl por segunda vez tras haber sido sede en 2016. Su capacidad, tecnología y ubicación lo convierten en uno de los escenarios más importantes de la NFL.

Para la audiencia de Sudamérica, el encuentro comenzará en horario nocturno. En Argentina, el inicio del partido está previsto para las 20:30, mientras que el show del entretiempo se desarrollará entre las 22:00 y las 22:30, de acuerdo con el ritmo del juego.

Super Bowl 2026: equipos que disputan la final

New England Patriots y Seattle Seahawks protagonizarán el Super Bowl 2026, en una reedición de uno de los cruces más recordados de la historia reciente de la liga. Ambos equipos llegan con objetivos claros y antecedentes que elevan la expectativa.

Los Patriots buscarán alcanzar su séptimo título tras consagrarse campeones de la Conferencia Americana. Seattle, en tanto, intentará sumar su segundo anillo de campeón, luego del obtenido en 2014, con la intención de volver a la cima de la NFL.

Super Bowl 2026: artistas del show de medio tiempo

El espectáculo musical será uno de los grandes atractivos de la noche. Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo, acompañado por Green Day, Brandi Carlile, Charlie Puth y Coco Jones, en una propuesta que combina pop, rock y R&B.

En la previa del partido, Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos. Brandi Carlile estará a cargo de “America the Beautiful”, mientras que Coco Jones cantará “Lift Every Voice and Sing”, completando una apertura de alto nivel artístico.

Super Bowl 2026: horarios por país y zona

El inicio del partido variará según la ubicación geográfica. Estos son los horarios confirmados:

Estados Unidos

  • Hora del Este (ET): 6:30 p.m.
  • Hora Central (CT): 5:30 p.m.
  • Hora de la Montaña (MT): 4:30 p.m.
  • Hora del Pacífico (PT): 3:30 p.m.

Centroamérica y Sudamérica

  • México (CDMX), Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica: 5:30 p.m.
  • Cuba, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú: 6:30 p.m.
  • Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Venezuela: 7:30 p.m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil (Brasilia): 8:30 p.m.

Dónde ver el Super Bowl 2026 en vivo

La transmisión oficial del Super Bowl 2026 estará disponible en diversas plataformas. En Estados Unidos, NBC emitirá el evento por señal abierta, mientras que Telemundo ofrecerá la cobertura en español.

El partido y el show de medio tiempo también podrán verse vía streaming a través de Peacock, NFL+ y otras plataformas habilitadas según cada región. En varios países de Latinoamérica, ESPN, Fox Sports y servicios como Disney+ contarán con derechos de transmisión, de acuerdo con los convenios locales.

