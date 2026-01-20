HOYSuscripcion LR Focus

Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas
Un muerto en la Vía Expresa Sur de López Aliaga y Jerí en la mira | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Entretenimiento

Leire Martínez en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el show de la exvocalista de la agrupación La Oreja de Van Gogh

La cantante española regresa al Perú con su gira 'Aquella Niña Tour' para ofrecer su primer concierto en solitario, donde presentará su nuevo álbum y reinterpretará los clásicos de La Oreja de Van Gogh.

Cantante Leire Martínez llega a Lima para su concierto en Centro de Convenciones Barranco. Foto: composición LR/difusión.
Cantante Leire Martínez llega a Lima para su concierto en Centro de Convenciones Barranco. Foto: composición LR/difusión.

Leire Martínez, exvocalista de la legendaria agrupación española La Oreja de Van Gogh, llegará a Lima para ofrecer su primer concierto en solitario en el Perú como parte de su gira 'Aquella Niña Tour'. La artista, que formó parte de la banda durante 17 años, se reencontrará con el público peruano en un espectáculo que marcará una nueva etapa en su carrera musical.

En esta nueva visita, la cantante española se presenta con su propio nombre y un proyecto personal que combina nuevas canciones con reinterpretaciones de los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh, reafirmando su identidad artística y su conexión con los fans que la han acompañado a lo largo de los años.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh?

El concierto de Leire Martínez en Lima se realizará el 12 de mayo en el Centro de Convenciones Barranco, uno de los recintos más importantes para espectáculos en la capital. Será una noche especial en la que la cantante presentará oficialmente en vivo su nuevo álbum titulado “Historias de aquella niña”.

Este disco ha sido concebido como un viaje íntimo por la memoria, la identidad y la resiliencia, con un sonido de pop contemporáneo en el que la voz y la interpretación cobran un papel central. Durante el show, la cantante también interpretará nuevas versiones de los temas más emblemáticos de La Oreja de Van Gogh, canciones seleccionadas por ella misma y adaptadas a su estilo actual.

¿Dónde comprar las entradas para el concierto de Leire Martínez?

Las entradas para el concierto de Leire Martínez en Lima ya se encuentran a la venta a través de Ticketmaster, plataforma oficial encargada de la distribución de los boletos. La cita está dirigida tanto a los seguidores de su nueva etapa como a los fanáticos de La Oreja de Van Gogh, quienes podrán revivir clásicos de la banda en versiones renovadas.

Con este espectáculo, Leire Martínez reafirma su lugar como una de las voces más queridas y reconocidas del pop español, iniciando un nuevo capítulo artístico que promete emocionar al público peruano el próximo 12 de mayo en Barranco.

Concierto de Leire Martínez. Foto: TeletIcket

