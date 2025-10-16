Amaia Montero regresa a la Oreja de Van Gogh: prepararían gira de reencuentro y nuevo álbum

La Oreja de Van Gogh, icónico grupo de pop español, ha confirmado oficialmente el regreso de Amaia Montero, poniendo fin a meses de especulaciones. Este anuncio, realizado a través de un comunicado en sus redes sociales, se acompaña de una imagen que muestra a los cuatro integrantes reunidos nuevamente en San Sebastián, un lugar que representa una nueva etapa que la banda describe como “una mezcla de emoción, reencuentro y nuevas historias”.

“En este momento, nos miramos y, sin necesidad de palabras, todos pensamos: está ocurriendo”, expresa el mensaje, donde el grupo detalla que ha dedicado el último año a trabajar en su ciudad natal, su “escondite en el mundo”, creando nuevas melodías y recordando las anteriores. “La emoción que sentimos hacia ustedes es indescriptible”, subrayan, enfatizando que este regreso trasciende lo musical, simbolizando un reencuentro emocional con sus raíces y su público.

Oreja de Van Gogh anunciaría gira y nuevo disco

El grupo ha anunciado que en breve brindarán más información sobre su esperado regreso, el cual parece incluir una gira de reencuentro y un nuevo álbum con Amaia Montero como vocalista. “Hoy necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se entrelazaban en un hechizo inolvidable”, expresa el comunicado, recordando la conexión emocional que sus grandes éxitos han generado en sus seguidores.

Asimismo, se confirma la retirada temporal de Pablo Benegas, guitarrista y miembro fundador, quien ha optado por alejarse por un tiempo para enfocarse en su familia y en nuevos proyectos personales. “Aunque sigue siendo parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales… Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor”, añade el comunicado, enfatizando que esta decisión se ha tomado de manera amistosa y que su relación con la banda permanece sólida.