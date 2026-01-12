Los Ángeles Azules regresan a Lima el 8 de mayo de 2026 para un emotivo concierto en Costa 21, prometiendo un repertorio lleno de clásicos de cumbia que deleitarán a sus fans. | Foto: difusión

Los Ángeles Azules regresan a Lima el 8 de mayo de 2026 para un emotivo concierto en Costa 21, prometiendo un repertorio lleno de clásicos de cumbia que deleitarán a sus fans. | Foto: difusión

Los Ángeles Azules, el grupo de cumbia más grande y más exitoso de México, regresan a nuestro país este 2026 para reencontrarse con sus fans peruanos y deleitar con su variado repertorio. El concierto está programado para el próximo 8 de mayo en Costa 21, en una noche que promete baile, emoción y clásicos inolvidables.



Los Ángeles Azules regresarán a Lima después de casi dos años para interpretar sus grandes éxitos, que los ha llevado por diversas partes del mundo y que los ha catapultado como una de las mejores agrupaciones del momento. La preventa de entradas estará disponible en Teleticket los días viernes 16 y sábado 17 de enero desde las 10:00 a. m., ofreciendo hasta un 15 % de descuento para clientes Interbank, mientras que la venta general comenzará el domingo 18 de enero a las 10:00 a.m.

Los Ángeles Azueles se presentarán en Costa 21 en mayo de 2026. Foto: difusión

Trayectoria de Los Ángeles Azules por México y por el mundo



Con una trayectoria que ha dejado huella en múltiples generaciones a lo largo de Latinoamérica, Los Ángeles Azules han construido un legado artístico inigualable, posicionándose como íconos indiscutibles de la cumbia romántica. Su estilo sonoro, fácilmente reconocible y profundamente arraigado en el gusto popular, ha cruzado fronteras y resistido el paso del tiempo, convirtiendo a esta agrupación mexicana en un emblema musical del continente y en una de las propuestas latinas con mayor proyección internacional.

Canciones emblemáticas como ‘El listón de tu pelo’, ‘Cómo te voy a olvidar’, ‘La hice llorar’, ‘20 rosas’, ‘Mi niña mujer’ y ‘17 años’ siguen siendo parte esencial del repertorio festivo y cultural de América Latina. Estos temas continúan presentes en celebraciones, emisoras radiales y plataformas digitales, manteniendo un vínculo emocional con el público que se fortalece con cada nueva generación. Más allá de su ritmo contagioso, sus letras evocan memorias, emociones e historias compartidas por millones de personas.

En tiempos recientes, Los Ángeles Azules han reafirmado su relevancia musical al colaborar con artistas de distintos estilos, desde el pop y la música urbana hasta expresiones del folclore latinoamericano. Esta versatilidad creativa les ha permitido ampliar su alcance sin renunciar a su esencia original, atrayendo a nuevas audiencias y consolidando su lugar como una de las bandas más influyentes de la música latina actual.

