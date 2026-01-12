HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Los Ángeles Azules llegan a Lima este 2026: fecha, lugar y venta de entradas para ver al grupo de cumbia más grande de México

¡Desde Iztapalapa para el mundo entero! Con una trayectoria que abarca generaciones, Los Ángeles Azules se han consolidado como íconos de la cumbia romántica, gracias a sus emblemáticas canciones que resuenan en toda América Latina.


Los Ángeles Azules regresan a Lima el 8 de mayo de 2026 para un emotivo concierto en Costa 21, prometiendo un repertorio lleno de clásicos de cumbia que deleitarán a sus fans.
Los Ángeles Azules regresan a Lima el 8 de mayo de 2026 para un emotivo concierto en Costa 21, prometiendo un repertorio lleno de clásicos de cumbia que deleitarán a sus fans. | Foto: difusión

Los Ángeles Azules, el grupo de cumbia más grande y más exitoso de México, regresan a nuestro país este 2026 para reencontrarse con sus fans peruanos y deleitar con su variado repertorio. El concierto está programado para el próximo 8 de mayo en Costa 21, en una noche que promete baile, emoción y clásicos inolvidables.

Los Ángeles Azules regresarán a Lima después de casi dos años para interpretar sus grandes éxitos, que los ha llevado por diversas partes del mundo y que los ha catapultado como una de las mejores agrupaciones del momento. La preventa de entradas estará disponible en Teleticket los días viernes 16 y sábado 17 de enero desde las 10:00 a. m., ofreciendo hasta un 15 % de descuento para clientes Interbank, mientras que la venta general comenzará el domingo 18 de enero a las 10:00 a.m. 

Los Ángeles Azueles se presentarán en Costa 21 en mayo de 2026. Foto: difusión

Los Ángeles Azueles se presentarán en Costa 21 en mayo de 2026. Foto: difusión

Trayectoria de Los Ángeles Azules por México y por el mundo

Con una trayectoria que ha dejado huella en múltiples generaciones a lo largo de Latinoamérica, Los Ángeles Azules han construido un legado artístico inigualable, posicionándose como íconos indiscutibles de la cumbia romántica. Su estilo sonoro, fácilmente reconocible y profundamente arraigado en el gusto popular, ha cruzado fronteras y resistido el paso del tiempo, convirtiendo a esta agrupación mexicana en un emblema musical del continente y en una de las propuestas latinas con mayor proyección internacional.

Canciones emblemáticas como ‘El listón de tu pelo’, ‘Cómo te voy a olvidar’, ‘La hice llorar’, ‘20 rosas’, ‘Mi niña mujer’ y ‘17 años’ siguen siendo parte esencial del repertorio festivo y cultural de América Latina. Estos temas continúan presentes en celebraciones, emisoras radiales y plataformas digitales, manteniendo un vínculo emocional con el público que se fortalece con cada nueva generación. Más allá de su ritmo contagioso, sus letras evocan memorias, emociones e historias compartidas por millones de personas.

En tiempos recientes, Los Ángeles Azules han reafirmado su relevancia musical al colaborar con artistas de distintos estilos, desde el pop y la música urbana hasta expresiones del folclore latinoamericano. Esta versatilidad creativa les ha permitido ampliar su alcance sin renunciar a su esencia original, atrayendo a nuevas audiencias y consolidando su lugar como una de las bandas más influyentes de la música latina actual.

