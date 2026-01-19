HOYSuscripcion LR Focus

Economía

SUNAT revela que el concierto de Bad Bunny en Lima habría recaudado más de 2 millones de soles

Un equipo de 41 inspectores de la SUNAT verificó el cumplimiento de los requisitos de los 53 establecimientos que vendieron productos relacionados con los dos conciertos de Bad Bunny en el Estadio Nacional.

Sunat estimó que los dos conciertos de Bad Bunny superaron los 2 millones de soles de recaudación.
Sunat estimó que los dos conciertos de Bad Bunny superaron los 2 millones de soles de recaudación. | Foto: composición LR/Índice.pe/Conciertos Perú

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que, como resultado de los dos conciertos de Bad Bunny, se recaudaron más de 2 millones de soles en el marco de los procesos de control y verificación de las actividades comerciales realizadas durante ambos espectáculos.

El último fin de semana, en el que el cantante puertorriqueño acaparó toda la atención de sus fanáticos, un equipo de 41 inspectores tributarios de la SUNAT se encargó de supervisar las ventas efectuadas por los 53 establecimientos concesionados para comercializar productos relacionados con Bad Bunny dentro del Estadio Nacional de Lima.

PUEDES VER: Bad Bunny sorprende en pleno concierto y revela su anhelo de encontrar el amor en Perú: "Ojalá me enamore de una de aquí"

Los grandes ingresos que han registrado los dos conciertos de Bad Bunny

En el marco de las acciones de fiscalización realizadas por la SUNAT, se reportaron ingresos históricos por la comercialización de bebidas, alimentos y productos oficiales, los cuales alcanzaron los S/ 2.751.577,00. Durante estas labores, la entidad también verificó que los establecimientos cumplieran con los requisitos exigidos, como la inscripción en el RUC y la emisión de comprobantes de pago.

Del total registrado, la venta de bebidas —entre agua, gaseosas y cervezas— concentró S/ 2.016.030, seguida por la oferta gastronómica, que incluyó hamburguesas, choripanes y popcorn, con S/ 426.548. Finalmente, la comercialización de artículos promocionales, como prendas y accesorios con el distintivo oficial del concierto, generó ingresos por S/ 308.999.

PUEDES VER: ¡Lo hizo! Bad Bunny cantó 'Moda te mueve' en su segundo concierto en Lima y emocionó a sus fans

El récord que ha conseguido superar Bad Bunny

Pese a los elevados ingresos que ha conseguido en los conciertos realizados en el Estadio Nacional de Lima, Bad Bunny aún no ha superado lo alcanzado por Grupo 5 en sus tres presentaciones de abril de 2024. Según datos de la SUNAT, la agrupación norteña logró una recaudación total de S/ 2.846.852. No obstante, el caso del cantante puertorriqueño resulta especialmente relevante, ya que consiguió un volumen de ventas similar en solo dos fechas.

Cabe precisar que el récord de ventas alcanzado por los dos conciertos de Bad Bunny se refleja en la facturación interna por alimentos, bebidas y merchandising, lo que lo coloca por encima de artistas como Shakira, Chayanne y Dua Lipa, quienes también se presentaron en Perú durante 2025.

Estas acciones de la SUNAT buscan fomentar la formalización de los protocolos correspondientes de cada gran evento de entretenimiento mediante el operativo Control de Boletaje (CB), que verifica el cumplimiento de la emisión y entrega del comprobante de pago y permite estimar el monto de las operaciones comerciales realizadas por los contribuyentes.

