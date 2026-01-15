‘Premios Lo Nuestro 2026’: cómo votar y elegir a tus artistas para que ganen
Bad Bunny y Carín León son los artistas con más nominaciones en Premios Lo Nuestro 2026. Conoce cómo votar por ellos y tus demás cantantes favoritos.
Premio Lo Nuestro 2026 celebrará su edición número 38 con un total de 44 categorías en competencia. La organización ya publicó la lista oficial de artistas nominados y el público tendrá un rol clave, ya que los ganadores serán elegidos a través de votación popular.
La ceremonia se realizará el jueves 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami y podrás apoyar a tus artistas favoritos participando en el proceso de votación. A continuación, te explicamos paso a paso cómo votar para que tus nominados se lleven el galardón en esta nueva edición de Premio Lo Nuestro 2026. Los artistas más nominados son Bad Bunny y Carín León.
Así puedes votar en Premio Lo Nuestro 2026
Si quieres apoyar a tus artistas favoritos en Premio Lo Nuestro 2026, el proceso de votación es rápido y sencillo. A continuación, te explicamos cómo participar paso a paso para elegir a los ganadores de esta edición:
- Accede a la plataforma oficial de votaciones ingresando al sitio habilitado por www.premiolonuestro.com/vota y crea una cuenta con tu correo electrónico.
- Ten en cuenta que solo pueden votar personas mayores de edad.
- Una vez dentro, podrás elegir entre las 44 categorías disponibles, las cuales están divididas en cinco bloques: General, Urbano, Pop, Tropical y Música Mexicana. Selecciona a tu artista favorito en cada categoría y confirma tu elección.
- El voto no tiene costo, aunque se aplicarán los cargos habituales correspondientes al uso de tu conexión a Internet.
Premios Lo Nuestro 2026: ¿Cuándo cierran las votaciones?
La votación de Premio Lo Nuestro 2026 estará habilitada desde el martes 13 de enero a las 9:00 a. m. (hora del Este) y se cerrará el lunes 26 de enero a las 11:59 p. m. Durante ese periodo, el público podrá participar y elegir a los artistas ganadores en cada categoría.
La ceremonia de Premio Lo Nuestro 2026 será transmitida en vivo a través de Univision, UNIMÁS y Galavisión, además de estar disponible en la plataforma de streaming ViX.