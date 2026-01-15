HOYSuscripcion LR Focus

‘Premios Lo Nuestro 2026’: cómo votar y elegir a tus artistas para que ganen

Bad Bunny y Carín León son los artistas con más nominaciones en Premios Lo Nuestro 2026. Conoce cómo votar por ellos y tus demás cantantes favoritos.

Premios Lo Nuestro es la ceremonia que premia a lo mejor de la música latina. Foto: Instagram.
Premios Lo Nuestro es la ceremonia que premia a lo mejor de la música latina. Foto: Instagram.

Premio Lo Nuestro 2026 celebrará su edición número 38 con un total de 44 categorías en competencia. La organización ya publicó la lista oficial de artistas nominados y el público tendrá un rol clave, ya que los ganadores serán elegidos a través de votación popular.

La ceremonia se realizará el jueves 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami y podrás apoyar a tus artistas favoritos participando en el proceso de votación. A continuación, te explicamos paso a paso cómo votar para que tus nominados se lleven el galardón en esta nueva edición de Premio Lo Nuestro 2026. Los artistas más nominados son Bad Bunny y Carín León.

Así puedes votar en Premio Lo Nuestro 2026

Si quieres apoyar a tus artistas favoritos en Premio Lo Nuestro 2026, el proceso de votación es rápido y sencillo. A continuación, te explicamos cómo participar paso a paso para elegir a los ganadores de esta edición:

  • Accede a la plataforma oficial de votaciones ingresando al sitio habilitado por www.premiolonuestro.com/vota y crea una cuenta con tu correo electrónico.
  • Ten en cuenta que solo pueden votar personas mayores de edad.
  • Una vez dentro, podrás elegir entre las 44 categorías disponibles, las cuales están divididas en cinco bloques: General, Urbano, Pop, Tropical y Música Mexicana. Selecciona a tu artista favorito en cada categoría y confirma tu elección.
  • El voto no tiene costo, aunque se aplicarán los cargos habituales correspondientes al uso de tu conexión a Internet.

Premios Lo Nuestro 2026: ¿Cuándo cierran las votaciones?

La votación de Premio Lo Nuestro 2026 estará habilitada desde el martes 13 de enero a las 9:00 a. m. (hora del Este) y se cerrará el lunes 26 de enero a las 11:59 p. m. Durante ese periodo, el público podrá participar y elegir a los artistas ganadores en cada categoría.

La ceremonia de Premio Lo Nuestro 2026 será transmitida en vivo a través de Univision, UNIMÁS y Galavisión, además de estar disponible en la plataforma de streaming ViX.

