El Congreso de la República otorgó un reconocimiento a Carlos Gassols por su destacada carrera actoral y artística, en un homenaje entregado por Susel Paredes, presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. La distinción fue entregada de manera personal en su domicilio, acompañada de la actriz Cecilia Tosso.

La Comisión de Cultura compartió a través de Instagram el emotivo momento del reconocimiento a Gassols, acompañándolo con un mensaje claro: "Sin artistas, no hay cultura". En este acto, la congresista destacó la trayectoria del actor, resaltó su dedicación al arte y su ejemplo de honestidad, esfuerzo y trabajo. Además, Paredes expresó su agradecimiento por su labor como actor de primer nivel, subrayando que su trayectoria ha sido un verdadero referente para el país. Como distinción por su contribución, le entregó un diploma y una medalla.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

Carlos Gassols agradeció el reconocimiento de la Comisión de Cultura

Gassols compartió su gratitud en Facebook por la distinción recibida, destacando lo profundamente conmovido que se sintió por el gesto. El actor subrayó el significado especial de que la presidenta de la Comisión de Cultura se haya desplazado personalmente a su hogar para entregarle la medalla y el reconocimiento oficial.

Asimismo, expresó su profunda emoción y gratitud por el reconocimiento recibido, destacando que este gesto no solo lo conmovió, sino que también lo motivó. El actor subrayó que este galardón es para él y para todos aquellos que creen en el arte y la cultura como elementos fundamentales para la sociedad. Agradeció que se valorara su amplia trayectoria como actor, dramaturgo, locutor y director teatral, profesiones que ha desempeñado con vocación, compromiso y un profundo amor por el arte y su país.

Finalmente, Gassols, con un firme compromiso hacia el desarrollo cultural y la formación de nuevas generaciones, destacó la importancia de seguir contribuyendo. "Un impulso para continuar aportando a mis 96 años".