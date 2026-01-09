HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Volcán Sabancaya registró explosión en Arequipa
Volcán Sabancaya registró explosión en Arequipa     Volcán Sabancaya registró explosión en Arequipa     Volcán Sabancaya registró explosión en Arequipa     
Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR
Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR     Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR     Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR     
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN CENTRAL | PROGRAMA DEL 09 DE ENERO | #TLR

Entretenimiento

Actor Carlos Gassols recibe distinción del Congreso por su carrera artística y agradece: “Un impulso para continuar aportando a mis 96 años”

En un emotivo acto, Susel Paredes entregó a Carlos Gassols un diploma y una medalla en reconocimiento a su trayectoria y dedicación. Gassols expresó su agradecimiento en Facebook.

Carlos Gassols recibe reconocimiento del Congreso por su trayectoria actoral y artística
Carlos Gassols recibe reconocimiento del Congreso por su trayectoria actoral y artística | Foto: @comision_decultura/ Composición LR

El Congreso de la República otorgó un reconocimiento a Carlos Gassols por su destacada carrera actoral y artística, en un homenaje entregado por Susel Paredes, presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. La distinción fue entregada de manera personal en su domicilio, acompañada de la actriz Cecilia Tosso.

La Comisión de Cultura compartió a través de Instagram el emotivo momento del reconocimiento a Gassols, acompañándolo con un mensaje claro: "Sin artistas, no hay cultura". En este acto, la congresista destacó la trayectoria del actor, resaltó su dedicación al arte y su ejemplo de honestidad, esfuerzo y trabajo. Además, Paredes expresó su agradecimiento por su labor como actor de primer nivel, subrayando que su trayectoria ha sido un verdadero referente para el país. Como distinción por su contribución, le entregó un diploma y una medalla.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: ¿Por qué sonó la alarma de Sismate hoy en Perú? Todo sobre la alerta meteorológica de Senamhi

lr.pe

Carlos Gassols agradeció el reconocimiento de la Comisión de Cultura

Gassols compartió su gratitud en Facebook por la distinción recibida, destacando lo profundamente conmovido que se sintió por el gesto. El actor subrayó el significado especial de que la presidenta de la Comisión de Cultura se haya desplazado personalmente a su hogar para entregarle la medalla y el reconocimiento oficial.

Asimismo, expresó su profunda emoción y gratitud por el reconocimiento recibido, destacando que este gesto no solo lo conmovió, sino que también lo motivó. El actor subrayó que este galardón es para él y para todos aquellos que creen en el arte y la cultura como elementos fundamentales para la sociedad. Agradeció que se valorara su amplia trayectoria como actor, dramaturgo, locutor y director teatral, profesiones que ha desempeñado con vocación, compromiso y un profundo amor por el arte y su país.

Finalmente, Gassols, con un firme compromiso hacia el desarrollo cultural y la formación de nuevas generaciones, destacó la importancia de seguir contribuyendo. "Un impulso para continuar aportando a mis 96 años".

Notas relacionadas
Lista de candidatos del APRA en peligro: sentencias y errores mínimos en actas juega en contra del partido

Lista de candidatos del APRA en peligro: sentencias y errores mínimos en actas juega en contra del partido

LEER MÁS
Carlos Espá critica al Congreso por despilfarros en bonos y almuerzos, pero lleva a Jorge Montoya en su lista al Senado

Carlos Espá critica al Congreso por despilfarros en bonos y almuerzos, pero lleva a Jorge Montoya en su lista al Senado

LEER MÁS
Poder Judicial admite demanda de amparo de Delia Espinoza que busca revertir inhabilitación impuesta por el Congreso

Poder Judicial admite demanda de amparo de Delia Espinoza que busca revertir inhabilitación impuesta por el Congreso

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Guía de conciertos en Perú 2026: artistas, fechas y cómo comprar tickets para sus shows

Guía de conciertos en Perú 2026: artistas, fechas y cómo comprar tickets para sus shows

LEER MÁS
‘El valor de la verdad’: ¿quién es Suheyn Cipriani, la exreina de belleza que estuvo en el sillón rojo?

‘El valor de la verdad’: ¿quién es Suheyn Cipriani, la exreina de belleza que estuvo en el sillón rojo?

LEER MÁS
Aniversario de SJL: horario de las presentaciones gratis de Pamela Franco, Yarita Lizeth, Armonía 10 y más artistas

Aniversario de SJL: horario de las presentaciones gratis de Pamela Franco, Yarita Lizeth, Armonía 10 y más artistas

LEER MÁS
¿'Una maleta' tendrá segunda temporada? Todo sobre la exitosa serie coreana que arrasa en Netflix

¿'Una maleta' tendrá segunda temporada? Todo sobre la exitosa serie coreana que arrasa en Netflix

LEER MÁS
Guns N’ Roses encendió Lima: tres horas de rock eterno y devoción absoluta

Guns N’ Roses encendió Lima: tres horas de rock eterno y devoción absoluta

LEER MÁS
Esposa de Dilbert Aguilar le habría sido infiel con joven: él mostró videos, besos, y chats en ‘Magaly TV: la firme’

Esposa de Dilbert Aguilar le habría sido infiel con joven: él mostró videos, besos, y chats en ‘Magaly TV: la firme’

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Últimas noticias, Venezuela: Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Delincuentes abatidos por exmarino tenían antecedes por robo de casa

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Entretenimiento

Bad Bunny enfrenta demanda por 16 millones de dólares: mujer acusa al cantante por presunto uso indebido de su voz

Guía de conciertos en Perú 2026: artistas, fechas y cómo comprar tickets para sus shows

Tini Stoessel confirma concierto en Perú 2026: fecha, precios por zonas y dónde comprar entradas para su show en el Estadio Nacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025