Dua Lipa deslumbra hablando en español fluido para sus fans a puertas de su gira por Latinoamérica

La cantante británica envió un caluroso saludo en español a sus fanáticos hispanohablantes y sorprendió con su excelente dominio. Se presentará este 25 de noviembre en el Estadio San Marcos con su Radical Optimism Tour. 

Dua Lipa se dirige a sus fans de Sudamérica dominando el español. Foto: Composición LR/Getty Images
Dua Lipa se dirige a sus fans de Sudamérica dominando el español. Foto: Composición LR/Getty Images

La artista británica Dua Lipa ofrecerá una serie de conciertos por países de Sudamérica, incluido el Perú, y millones de fanáticos esperan con emoción su llegada. Argentina será el país que abrirá su gira por tierras latinas este 07 de noviembre, y se presentará por primera vez en Lima el 25 de noviembre en el Estadio San Marcos como parte de su aclamado Radical Optimism Tour.

Es así que, a través de un video compartido en sus redes sociales, la cantante de 'Don't start now' envió un mensaje a sus fans de Latinoamérica, pero sorprendió a más de uno al hacerlo hablando completamente en español. El saludo, que se difundido rápidamente, emocionó tanto a fanáticos, como al público en general, quienes apreciaron el gesto y alabaron su dominio del idioma.

PUEDES VER: Setlist confirmado de Dua Lipa en Perú 2025: estas son las canciones confirmadas para su esperado show en el Estadio San Marcos

lr.pe

Dua Lipa sorprende con mensaje en español a fanáticos latinos

En la grabación de 30 segundos, Dua Lipa se expresa con fluidez y se muestra muy entusiasta por visitar nuevamente Latinoamérica mencionando a cada una de las ciudades de la gira. Entre ellas: Buenos Aires, Santiago, Cuidad de México, Bogotá y Lima. Esta última, una ciudad que visitará por primera vez en su carrera. "Hola amores de Latinoamérica falta muy poquito para vernos otra vez. No veo a hora de visitar sus ciudades hermosas. (...) Estoy soñando con ustedes", se oye decir.

De igual manera, aprovechó para anunciar el sorteo de dos entradas para cada uno de sus shows, e instó a los fanáticos que quieran participar a dirigirse al link establecido en sus redes sociales. La intérprete de éxitos como 'Levitating' y 'Be the one' se despidió enviando besos y recodándole a sus fans cuánto los aprecia. "Los quiero muchísimo, nos vemos muy pronto. Un beso enorme", señaló.

Como se conoce, desde hace un tiempo la británica ha mostrado su interés por aprender el idioma español, e incluso cuenta con un certificado oficial en legua española que logró obtener en medio de su gira. Dicho documento es el GCSE Spanish, también conocido como Certificado General de Educación Secundaria, que avala puntos como compresión auditiva, expresión oral y escrita del español. Además, la cantante ha encantado con recientes covers como Hero de Enique Iglesias.

