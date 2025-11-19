Miss Jamaica cuenta con 28 años y es una incógnita si podrá estar presente en la gala final del Miss Universo. Foto: Composición LR/Tiktok.

Miss Jamaica cuenta con 28 años y es una incógnita si podrá estar presente en la gala final del Miss Universo.

Gabrielle Henry, representante de Jamaica en el Miss Universo 2025, sufrió una aparatosa caída durante la preliminar del certamen de belleza mientras desfilaba con un imponente traje de noche. Las imágenes rápidamente dieron la vuelta al mundo debido al fuerte accidente, que se hizo viral en redes sociales.

La rápida intervención del equipo médico permitió retirarla del escenario en camilla y trasladarla de emergencia a un hospital. Pese al incidente, el concurso transcurrió con normalidad en Tailandia.

¿Cuál es el estado de salud de Miss Jamaica Gabrielle Henry tras su caída?

Tras el accidente, Miss Jamaica Gabrielle Henry, de 28 años, fue trasladada de emergencia al hospital Paolo Rangsit. Según un comunicado que compartió la organización jamaiquina del Miss Universo informaron que los médicos aseguraron que no presenta lesiones que comprometan su salud; sin embargo, permanecerá internada para realizarle diversas pruebas y asegurar su recuperación.

Además, pidieron a los seguidores de la modelo mantener el optimismo y orar por ella mientras recibe la atención médica necesaria. “Agradecemos a todos por su derramamiento de amor, apoyo y oraciones constantes”, se lee en el documento.

Por ahora, aún se desconoce si Gabrielle Henry podrá estar presente en la gala final del Miss Universo 2025, programada para la mañana del viernes 21 de noviembre (noche del jueves 20 en Latinoamérica)

¿Quién es la Miss Jamaica, Gabrielle Henry?

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, tiene 28 años y es oftalmóloga de profesión, especializada en salud visual. Además, es fundadora de la ‘See me Foundation’, organización que brinda oportunidades económicas a personas con discapacidad visual del país caribeño.

Días atrás, la prensa entrevistó a la modelo, quien expresó su entusiasmo de representar a su país en uno de los certámenes más importantes del mundo: “Es verdaderamente notable estar entre 120 delegadas representando a sus países y tener la oportunidad de experimentar la cultura y la hospitalidad tailandesa”, señaló la reina de belleza.