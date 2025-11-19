HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      
Entretenimiento

Miss Jamaica sufre brutal caída en plena preliminar del Miss Universo 2025 y es hospitalizada de urgencia

Modelo Gabrielle Henry fue sacada en camilla del escenario tras perder el equilibrio mientras desfilaba en traje de noche durante la preliminar del Miss Universo. Las imágenes son virales en redes sociales. 

Miss Jamaica cuenta con 28 años y es una incógnita si podrá estar presente en la gala final del Miss Universo. Foto: Composición LR/Tiktok.
Miss Jamaica cuenta con 28 años y es una incógnita si podrá estar presente en la gala final del Miss Universo. Foto: Composición LR/Tiktok.

Gabrielle Henry, representante de Jamaica en el Miss Universo 2025, sufrió una aparatosa caída durante la preliminar del certamen de belleza mientras desfilaba con un imponente traje de noche. Las imágenes rápidamente dieron la vuelta al mundo debido al fuerte accidente, que se hizo viral en redes sociales.

La rápida intervención del equipo médico permitió retirarla del escenario en camilla y trasladarla de emergencia a un hospital. Pese al incidente, el concurso transcurrió con normalidad en Tailandia.  

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

PUEDES VER: Miss Universo 2025: quiénes son las candidatas favoritas a ganar el certamen tras la gala preliminar en Tailandia

lr.pe

¿Cuál es el estado de salud de Miss Jamaica Gabrielle Henry tras su caída?

Tras el accidente, Miss Jamaica Gabrielle Henry, de 28 años, fue trasladada de emergencia al hospital Paolo Rangsit. Según un comunicado que compartió la organización jamaiquina del Miss Universo informaron que los médicos aseguraron que no presenta lesiones que comprometan su salud; sin embargo, permanecerá internada para realizarle diversas pruebas y asegurar su recuperación.

Además, pidieron a los seguidores de la modelo mantener el optimismo y orar por ella mientras recibe la atención médica necesaria. “Agradecemos a todos por su derramamiento de amor, apoyo y oraciones constantes”, se lee en el documento.

Por ahora, aún se desconoce si Gabrielle Henry podrá estar presente en la gala final del Miss Universo 2025, programada para la mañana del viernes 21 de noviembre (noche del jueves 20 en Latinoamérica)

PUEDES VER: Miss Universo 2025: ¿dónde ver EN VIVO el certamen desde Perú, México, Chile y más?

lr.pe

¿Quién es la Miss Jamaica, Gabrielle Henry?

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, tiene 28 años y es oftalmóloga de profesión, especializada en salud visual. Además, es fundadora de la ‘See me Foundation’, organización que brinda oportunidades económicas a personas con discapacidad visual del país caribeño.

Días atrás, la prensa entrevistó a la modelo, quien expresó su entusiasmo de representar a su país en uno de los certámenes más importantes del mundo: “Es verdaderamente notable estar entre 120 delegadas representando a sus países y tener la oportunidad de experimentar la cultura y la hospitalidad tailandesa”, señaló la reina de belleza.

Notas relacionadas
Miss Universo 2025: quiénes son las candidatas favoritas a ganar el certamen tras la gala preliminar en Tailandia

Miss Universo 2025: quiénes son las candidatas favoritas a ganar el certamen tras la gala preliminar en Tailandia

LEER MÁS
¿Cuándo es la final del Miss Universo 2025? Fecha, horario y dónde ver EN VIVO el certamen

¿Cuándo es la final del Miss Universo 2025? Fecha, horario y dónde ver EN VIVO el certamen

LEER MÁS
Hace 68 años Perú ganó su única corona del Miss Universo: ¿quién es Gladys Zender, la modelo peruana en recibir este título?

Hace 68 años Perú ganó su única corona del Miss Universo: ¿quién es Gladys Zender, la modelo peruana en recibir este título?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La nueva era de Santos Bravos: lo que no sabías de su debut, metas en Corea del Sur y una unión que los hace únicos

La nueva era de Santos Bravos: lo que no sabías de su debut, metas en Corea del Sur y una unión que los hace únicos

LEER MÁS
Miss Universo 2025: quiénes son las candidatas favoritas a ganar el certamen tras la gala preliminar en Tailandia

Miss Universo 2025: quiénes son las candidatas favoritas a ganar el certamen tras la gala preliminar en Tailandia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Entretenimiento

Shakira hizo estallar el Nacional en su segunda noche en Lima: "Gracias Perú por hacerme sentir tan querida"

Los Hermanos Yaipén sorprenden al incursionar en el folclore junto a Amaranta con ‘Dime tú’, tema que se viraliza en YouTube

Concierto de Shakira en Lima DÍA 3: horario, entradas, setlist y guía completa para su concierto en el Estadio Nacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025