Entretenimiento

Belly Hernández, teclista de Dorian, celebra la creciente presencia de mujeres en la música: “Estamos ocupando cada vez un sitio más fuerte”

Belly Hernández, tecladista y compositora de Dorian, refleja su proceso de sanación en el nuevo disco ‘Futuros imposibles’ (2024) y destaca la creciente presencia femenina en la música indie, a pesar de los desafíos.

Dorian, la emblemática banda española, regresará a Lima el 20 de noviembre, celebrando 20 años de trayectoria musical. Foto: difusión.
Dorian, la emblemática banda española, regresará a Lima el 20 de noviembre, celebrando 20 años de trayectoria musical. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La icónica agrupación española Dorian regresará a Lima para celebrar sus 20 años de  trayectoria musical. Sin embargo, pocos saben que, en algún momento, los integrantes pensaron en separarse debido a la ruptura sentimental de Marc Gili y Belly Hernández, quienes dejaron de ser pareja en el 2021, justo cuando iban a lanzar el disco ‘Ritual’. A pesar del dolor, el vocalista y la tecladista decidieron seguir adelante con el grupo barcelonés, considerado uno de los emblemas del indie español de este siglo.

Con el pasar del tiempo, Belly Hernández, tecladista y también compositora de Dorian, logró curar sus heridas y plasmó todo su proceso en ‘Intromúsica’ y ‘El Temblor’, algunas de las canciones del disco ‘Futuros imposibles’ (2024). Tras el cataclismo, Belly ofreció una entrevista a La República donde habla de la importancia de apostar por la música propia, de su ruptura con Marc Gili y del concierto que ofrecerán este 20 de noviembre en el centro de convenciones Barranco.

lr.pe

Belly Hernández y sus inicios en la música

Belly Hernández asegura que no ha sido fácil ganarse un espacio en una industria dominada por hombres, sin embargo, le pone contenta que cada vez más mujeres se animen a luchar en la música indie. Incluso, ya hay bandas compuestas íntegramente por mujeres. “La escena independiente de grupos es evidentemente masculina, pero estamos ocupando cada vez un sitio un poco más fuerte”, manifiesta. 

A pesar de esa realidad, Belly asegura que dentro de Dorian no se ha sentido discriminada por su género. “He tenido la gran suerte de que mis compañeros me han respetado siempre y he recibido solo cariño”, aclara. Eso no ha impedido de vivir momentos incómodos por ser mujer. Recuerda la vez que ingresó a una tienda de instrumentos. En vez de que le pregunten qué quería, le dijeron qué es lo que estaba buscando para “su marido”. Asimismo, la han tratado con condescendencia en cuestiones técnicas, como si no lo podrían entender. “Afortunadamente, creo que esto está cambiando de poquito a poquito, aunque todavía falta”, añade.

En su intimidad, Belly comparte cómo la ruptura con Marc Gili no impactó negativamente en Dorian. Ambos lograron separar lo personal de lo profesional, consolidando su proyecto musical con éxito.

En su intimidad, Belly comparte cómo la ruptura con Marc Gili no impactó negativamente en Dorian. Ambos lograron separar lo personal de lo profesional, consolidando su proyecto musical con éxito.

Belly Hernández y su apuesta por la música propia

En 20 años, Dorian tiene en su haber ocho producciones discográficas. Belly y sus compañeros no se imaginan lo que es manejar una banda a base de covers, ni siquiera lo hicieron en sus inicios. “La industria ahora mismo te empuja a sacar muchos singles, como muy apresurados, para estar muy presente, porque hay mucha producción. Nosotros venimos de un mundo más discográfico, donde el formato físico ha sido siempre importante y es como nosotros hemos escuchado música. Entonces, nosotros sí que entendemos más bien la música como este trabajo más meditado y siempre hemos apostado más por ello que por sacar singles constantemente”. 

Asimismo, Belly Hernández cree que en tiempos actuales, la industria también apuesta por los feats. “También es cierto que la industria te empuja a hacer colaboraciones con artistas conocidos, como para sumar fuerzas. Ese es más el cambio que yo he visto”, agrega.

Belly Hernández abre su corazón sobre su ruptura con Marc Gili 

Por otro lado, Belly habló de ‘Futuros imposibles’, el último disco de Dorian, y de su íntimo vínculo con algunas de las canciones. “Es un disco de los más autoconfesionales que hemos hecho. Nunca habíamos hablado tan abiertamente de cuestiones personales. Siempre hemos sido nosotros muy discretos con nuestras vidas privadas, pero como era un disco que hablaba mucho de un momento particular nuestro, pues sí que no hemos tenido ningún tapujo en abrirnos, desnudarnos y hablar de las cosas que nos estaban pasando”. 

Asimismo, Hernández reflexionó sobre lo difícil que es para una mujer perder a su pareja y perder su trabajo al mismo tiempo; sin embargo, ella manejó de una manera diferente su ruptura. “Marc, que era mi compañero sentimental, y yo rompimos, pero una cosa teníamos claro. Aunque a veces podía ser muy difícil porque los sentimientos estaban muy a flor de piel, Dorian estaba muy por encima de nosotros. Por respeto a nosotros y a nuestros compañeros, teníamos que encontrar la forma de apartar sentimientos como la ira, el rencor y cosas muy duras que afloran en situaciones de ese tipo, llevarlo lo más civilizadamente posible y reconducirlo por el bien de nuestro proyecto”, manifiesta.

Finalmente, la compositora de Dorian cree que tanto ella como Marc lograron separar el trabajo de sus temas personales. “La verdad es que lo hemos podido hacer, lo conseguimos y estamos muy orgullosos. Ahora estamos en lugares completamente diferentes, pero llevándonos muy bien también”, concluye.

