En una transmisión en vivo en TikTok, Edwin Guerrero, fundador de la popular banda Corazón Serrano, confirmó que la canción 'Vete corazón', conocida también como 'Me dices que te vas', ya no será tocada por el grupo piurano. Esta drástica decisión surgió debido a un conflicto con el compositor original del tema, Mac Salvador, quien había solicitado el reconocimiento de su autoría y el pago de regalías.

El desacuerdo comenzó cuando Mac Salvador acusó a los dueños de Corazón Serrano de cambiar el nombre de la canción sin su permiso y de no cumplir con los acuerdos económicos pactados. Este cambio radical en la lista de canciones de la famosa banda de cumbia generó sorpresa entre los fans, quienes en varias ocasiones reclamaron que la canción vuelva a sonar durante los conciertos

¿Qué dijo Edwin Guerrero sobre la prohibición de tocar 'Me dices que te vas'?

Durante una reciente transmisión en vivo a través de TikTok, Edwin Guerrero, el líder y uno de los fundadores de la conocida agrupación de cumbia Corazón Serrano, sorprendió a los seguidores del grupo al confirmar que 'Me dicen que te vas', una canción que alcanzó una gran popularidad en el norte del Perú, ya no será parte del repertorio del grupo. Según el músico, la canción conocida originalmente como 'Vete corazón' ha sido prohibida.

En un momento de interacción con sus seguidores, Edwin Guerrero compartió la inesperada noticia, dejando claro que no volverían a tocar esa canción en sus presentaciones. "Les cuento que la canción 'Me dices que te vas' se llama 'Vete corazón', y ya nos la han prohibido, así que no vuelvan a pedirla. Ya no vamos a volver a tocar esa canción", afirmó Guerrero, quien parecía resignado por la situación.

¿Por qué el compositor de 'Vete Corazón' reclamó a los dueños de Corazón Serrano?"

La disputa comenzó cuando Mac Salvador, cantante y compositor de música andina, se quejó públicamente por el trato que había recibido por parte de los dueños de Corazón Serrano, quienes, según su versión, no cumplieron con los acuerdos previos sobre la autoría y las regalías de la canción 'Vete corazón'. En 2023, el músico expresó su indignación al señalar que el grupo piurano no solo cambió el nombre de la canción sin su autorización, sino que tampoco le pagó las regalías correspondientes por el éxito que había generado.

'El Trovador Andino', compartió su frustración tras haber intentado resolver la situación en privado. "Me encontré con ellos en Italia y les dije que corrijan la autoría del tema 'Vete corazón', que ellos cambiaron, sin autorización mía, a 'Me dices que te vas'. Es una composición que hice hace muchos años. Corazón Serrano lucró con esta canción, que fue un éxito en el norte del Perú”, declaró Mac Salvador, visiblemente molesto por la falta de respuesta por parte de los directivos del grupo de cumbia.