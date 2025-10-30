Anahí de Cárdenas ha vuelto a hablar con honestidad sobre su salud. En un video reciente publicado en sus redes sociales, la actriz y cantante peruana compartió con sus seguidores que ha retomado un tratamiento como medida preventiva contra el cáncer de mama. Con la franqueza que la ha caracterizado desde que enfrentó la enfermedad por primera vez, reconoció que el proceso le está pasando factura emocional.

La noticia llega en un contexto en el que la artista peruana de 42 años ha mostrado una vez más su cercanía con otras mujeres que atraviesan situaciones similares. Hace apenas unos días, dedicó mensajes de apoyo a Natalia Salas, quien anunció que enfrenta un segundo cáncer.

Anahí de Cárdenas habla sobre el impacto emocional del tratamiento

En su reciente publicación, Anahí de Cárdenas informó que ha retomado el uso de triptorelina, una inyección que actúa como bloqueador hormonal y que forma parte de su tratamiento preventivo contra el cáncer de mama. "He estado medio bajoneta estos días. He retomado mi triptorelina —inyección que duerme los ovarios como prevención para el cáncer de mama— que emocionalmente me bajonea bastante", escribió. La intérprete explicó que esta decisión responde a una recomendación médica que había postergado tras tener a su hijo, y que ahora cumple como parte de su tratamiento de mantenimiento.

El tratamiento hormonal con triptorelina suele prolongarse entre cinco y diez años, según cada caso. Anahí lo llevó durante cuatro años antes de quedar encinta, por lo que ahora debe completar un año adicional. "Es lo que toca hasta que decida salir embarazada de nuevo", señaló. Aunque no presenta síntomas ni diagnóstico activo, reconoció que el proceso tiene un impacto emocional que no siempre es evidente. "Estoy bien, no tengo nada, es solo parte de mi tratamiento de mantenimiento de siempre", precisó.

Anahí de Cárdenas se somete a un estudio genético

Además del tratamiento hormonal, Anahí de Cárdenas compartió que se ha sometido a un examen de laboratorio en los genes para evaluar si debe tomar medidas adicionales. "Me he hecho un estudio genético a ver si es que debo hacer algo más como prevención, y ando esperando los resultados", indicó. La exactriz de 'Al fondo hay sitio' fue diagnosticada con cáncer de mama a una edad temprana, poco después de cumplir 25 años, lo que ha llevado a su equipo médico a mantener un enfoque preventivo riguroso.

La decisión de retomar el tratamiento fue parte de un acuerdo previo con su médico, quien le sugirió continuar hasta que decida volver a tener hijos. "Era algo que le había prometido al doctor que retomaba luego de mi embarazo", explicó. En ese sentido, Anahí aseguró que tomará las decisiones necesarias en función de lo que sea mejor para su salud y su familia.