HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Espectáculos

Anahí de Cárdenas retoma tratamiento preventivo contra el cáncer y admite atravesar un momento complicado: "Me bajonea bastante"

La actriz peruana Anahí de Cárdenas compartió detalles sobre su estado de salud. Aunque superó el cáncer de mama años atrás, sigue bajo control médico y recientemente se realizó un nuevo examen preventivo.

La actriz Anahí de Cárdenas fue diagnosticada con cáncer a los 25 años.
La actriz Anahí de Cárdenas fue diagnosticada con cáncer a los 25 años. | Foto: Instagram

Anahí de Cárdenas ha vuelto a hablar con honestidad sobre su salud. En un video reciente publicado en sus redes sociales, la actriz y cantante peruana compartió con sus seguidores que ha retomado un tratamiento como medida preventiva contra el cáncer de mama. Con la franqueza que la ha caracterizado desde que enfrentó la enfermedad por primera vez, reconoció que el proceso le está pasando factura emocional.

La noticia llega en un contexto en el que la artista peruana de 42 años ha mostrado una vez más su cercanía con otras mujeres que atraviesan situaciones similares. Hace apenas unos días, dedicó mensajes de apoyo a Natalia Salas, quien anunció que enfrenta un segundo cáncer.

TE RECOMENDAMOS

LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Anahí de Cárdenas envía conmovedor mensaje a Natalia Salas tras revelar que padece cáncer nuevamente: "Estás siempre bien"

lr.pe

Anahí de Cárdenas habla sobre el impacto emocional del tratamiento

En su reciente publicación, Anahí de Cárdenas informó que ha retomado el uso de triptorelina, una inyección que actúa como bloqueador hormonal y que forma parte de su tratamiento preventivo contra el cáncer de mama. "He estado medio bajoneta estos días. He retomado mi triptorelina —inyección que duerme los ovarios como prevención para el cáncer de mama— que emocionalmente me bajonea bastante", escribió. La intérprete explicó que esta decisión responde a una recomendación médica que había postergado tras tener a su hijo, y que ahora cumple como parte de su tratamiento de mantenimiento.

El tratamiento hormonal con triptorelina suele prolongarse entre cinco y diez años, según cada caso. Anahí lo llevó durante cuatro años antes de quedar encinta, por lo que ahora debe completar un año adicional. "Es lo que toca hasta que decida salir embarazada de nuevo", señaló. Aunque no presenta síntomas ni diagnóstico activo, reconoció que el proceso tiene un impacto emocional que no siempre es evidente. "Estoy bien, no tengo nada, es solo parte de mi tratamiento de mantenimiento de siempre", precisó.

PUEDES VER: Anahí de Cárdenas conmueve al dedicar emotivo mensaje a Natalia Salas tras anunciar que enfrenta nuevamente el cáncer: "Ahí estoy"

lr.pe

Anahí de Cárdenas se somete a un estudio genético

Además del tratamiento hormonal, Anahí de Cárdenas compartió que se ha sometido a un examen de laboratorio en los genes para evaluar si debe tomar medidas adicionales. "Me he hecho un estudio genético a ver si es que debo hacer algo más como prevención, y ando esperando los resultados", indicó. La exactriz de 'Al fondo hay sitio' fue diagnosticada con cáncer de mama a una edad temprana, poco después de cumplir 25 años, lo que ha llevado a su equipo médico a mantener un enfoque preventivo riguroso.

La decisión de retomar el tratamiento fue parte de un acuerdo previo con su médico, quien le sugirió continuar hasta que decida volver a tener hijos. "Era algo que le había prometido al doctor que retomaba luego de mi embarazo", explicó. En ese sentido, Anahí aseguró que tomará las decisiones necesarias en función de lo que sea mejor para su salud y su familia.

Notas relacionadas
Anahí de Cárdenas conmueve al dedicar emotivo mensaje a Natalia Salas tras anunciar que enfrenta nuevamente el cáncer: "Ahí estoy"

Anahí de Cárdenas conmueve al dedicar emotivo mensaje a Natalia Salas tras anunciar que enfrenta nuevamente el cáncer: "Ahí estoy"

LEER MÁS
Anahí de Cárdenas envía conmovedor mensaje a Natalia Salas tras revelar que padece cáncer nuevamente: "Estás siempre bien"

Anahí de Cárdenas envía conmovedor mensaje a Natalia Salas tras revelar que padece cáncer nuevamente: "Estás siempre bien"

LEER MÁS
Anahí de Cárdenas alza la voz por los transportistas y llama a no ser indiferentes: "Mañana puede tocarnos a nosotros"

Anahí de Cárdenas alza la voz por los transportistas y llama a no ser indiferentes: "Mañana puede tocarnos a nosotros"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dina Páucar presenta a sus talentosos hijos y revela que todos son profesionales, pero quieren dedicarse a la música

Dina Páucar presenta a sus talentosos hijos y revela que todos son profesionales, pero quieren dedicarse a la música

LEER MÁS
Hija de Tula Rodríguez habla sobre su futuro y revela la poco común carrera que quiere estudiar: "Para mi mamá es un tema tabú"

Hija de Tula Rodríguez habla sobre su futuro y revela la poco común carrera que quiere estudiar: "Para mi mamá es un tema tabú"

LEER MÁS
Verónica Linares revela por primera vez si llegó a sentirse atraída por Federico Salazar: "La gente cree que es mi esposo"

Verónica Linares revela por primera vez si llegó a sentirse atraída por Federico Salazar: "La gente cree que es mi esposo"

LEER MÁS
Dueño de Corazón Serrano recuerda como fichó a Cielo Fernández cuando cantaba en 'Son del Duke': "Es una voz diferente"

Dueño de Corazón Serrano recuerda como fichó a Cielo Fernández cuando cantaba en 'Son del Duke': "Es una voz diferente"

LEER MÁS
Mánager de Son del Duke expone a exintegrantes que renunciaron a la agrupación: "Es mejor decir que me voy porque tengo un nuevo proyecto"

Mánager de Son del Duke expone a exintegrantes que renunciaron a la agrupación: "Es mejor decir que me voy porque tengo un nuevo proyecto"

LEER MÁS
Israel Dreyfus revela el verdadero motivo por el que Alejandra Baigorria regresó a EEG: ''No está por necesidad''

Israel Dreyfus revela el verdadero motivo por el que Alejandra Baigorria regresó a EEG: ''No está por necesidad''

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Espectáculos

Denuncian por presunta estafa al Miss Perú de Jessica Newton: reina de belleza Thalía Vera lanza acusación tras ganar como Miss Región La Libertad

Muere Floyd Roger Myers Jr., actor del ‘Príncipe del rap’, a los 42 años: interpretó a Will Smith cuando era niño

Dueño de Corazón Serrano recuerda como fichó a Cielo Fernández cuando cantaba en 'Son del Duke': "Es una voz diferente"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025