Actriz cómica Cindy Marino denuncia al padre de su hija por agresión: "Estoy haciendo lo que corresponde como mujer"

Cindy Marino, reconocida actriz cómica de 38 años, denunció públicamente a Ricardo Alonso Miñan, empresario y padre de su hija menor, por presunta agresión física y verbal ocurrida el pasado 20 de abril de 2025 en el interior de un restaurante en Sullana. “Estoy haciendo lo que corresponde como madre y mujer. Lo que yo pienso que es lo mejor para mí, lo que yo pienso que es lo mejor para mis hijas. Yo estoy separada ya”, expresó para 'Magaly TV, la firme.

En agosto de 2024, Cindy Marino dio a luz a su segunda hija fruto de su relación con Alonso Miñan, pero solo tres meses después anunció su separación. Sin embargo, el pasado 11 de abril de 2025, ambos sorprendieron al retomar su relación sentimental, como lo evidenció el empresario al compartir una fotografía celebrando su aniversario. Días después, el vínculo volvió a quebrarse tras el lamentable incidente que ha devuelto a la exparticipante de 'El cartel del humor'.

Cindy Marino se pronuncia tras denuncia a su expareja Alonso Miñan

Según el parte policial, la agresión ocurrió en el interior de un restaurante en Sullana en abril de este año. El documento detalla que “el denunciado comenzó a agredir, en un primer momento, de manera psicológica con palabras soeces para luego agredirla con golpes de mano abierta en la cabeza y la cara, para finalmente retirarse del lugar a bordo de su vehículo”. Este nuevo episodio de violencia quedó registrado oficialmente, sumándose a los antecedentes que ya arrastraba el empresario.

Por su parte, Cindy Marino declaró para el programa de Magaly Medina que actualmente se encuentra separada del padre de su hija menor. El programa también recordó que Ricardo Alonso Miñan ya había sido denunciado anteriormente por otra expareja, madre de su tercer hijo, quien decidió alejarse del empresario e interpuso una demanda de alimentos junto a una acusación formal por violencia familiar.

Magaly le recuerda a Cindy Marino sobre sus declaraciones sobre denuncias de agresión de Alonso Miñan

Magaly Medina también le recordó a Cindy Marino las declaraciones que dio en junio de 2023, cuando la actriz cómica habló abiertamente sobre las denuncias previas contra su expareja Ricardo Alonso Miñan. En ese entonces, ella aseguraba estar firme frente a cualquier indicio de violencia.

“Hasta el momento yo estoy bien, yo sí soy una mujer que tiene carácter y tomaré la mejor decisión. No voy a estar jamás al lado de una persona tóxica, de una persona dañina, de una persona violenta, no, eso conmigo no va a pasar. Si pasó con ellas, qué pena, si pasa con muchas mujeres, qué pena por las mujeres que lo aguantan”, expresó la actriz.