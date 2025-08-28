HOYSuscripcion LR Focus

‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’: fecha de estreno, de qué trata y dónde ver la docuserie del ‘Divo de Juárez’

La serie biográfica sobre el fallecido cantante mexicano Juan Gabriel es una de las producciones de streaming más esperadas en Latinoamérica. 

La serie biográfica de Juan Gabriel contará con cuatro episodios. Foto: Netflix.
La docuserie 'Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero' mostrará un recorrido íntimo por la vida del icónico cantante mexicano. Con cuatro episodios, la producción revela imágenes y testimonios inéditos que celebran su legado.

Dirigida por María José Cuevas, esta serie documental promete mostrar al hombre detrás del artista, explorando su trayectoria tanto en el escenario como en su vida personal. A casi una década de su fallecimiento, el público podrá reencontrarse con uno de los más grandes exponentes de la música mexicana.

¿Cuándo estrena y dónde ver ‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’?

'Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero' estará disponible en Netflix desde el jueves 30 de octubre. Esta producción es un homenaje que busca mantener vivo el legado de un artista que dejó una huella imborrable en la música y en el corazón de sus seguidores.

La producción reúne material personal, audios, fotos y videos que nunca antes se habían compartido, ofreciendo una mirada sin precedentes a la vida de Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel. La serie busca retratar su faceta más humana, mostrando cómo transformó el dolor en himnos que marcaron generaciones.

¿De qué trata la serie de Juan Gabriel?

La serie documental recorre la carrera de Juan Gabriel desde sus inicios hasta su muerte, ofreciendo un retrato profundamente humano del artista que trascendió la música. Se convierte en un símbolo de la cultura popular mexicana y en una voz que aún conmueve a millones alrededor del mundo.

El tráiler de 'Debo, puedo y quiero' comienza recordando la muerte de Juan Gabriel en 2016, pero rápidamente revela que dejó un archivo personal preparado para la posteridad. “Se está haciendo un video para cuando yo ya no esté en este planeta, para dejarlo como testimonio y compartirlo con ustedes”, se escucha en el avance.

Las imágenes presentadas abarcan distintas etapas de su vida, desde su juventud hasta sus últimos años, mostrando momentos en conciertos multitudinarios, en la intimidad de su hogar y rodeado de fanáticos. El tráiler culmina con los acordes de 'Querida', uno de sus temas más emblemáticos.

